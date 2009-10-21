هزینه های لایروبی کارون کاهش یافت

فتح الله دهکردی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این اقدام که در چارچوب مطالعات و تامین خاک مناسب برای استفاده در پروژه های عمرانی شهرداری اهواز صورت گرفته هزینه های دسترسی، برداشت و انتقال خاک نباتی برای شهرداری را نیز به کمترین میزان خود رسانده است.

وی با مناسب ارزیابی کردن تعامل شهرداری و سازمان آب و برق خوزستان در رفع بسیاری از مشکلات مرتبط با حواشی رودخانه کارون، از رفع برخی گره های ترافیکی در جاده های ساحلی طرفین رودخانه، شناسایی نقاط مستعد برای زیباسازی سواحل آن، پیشگیری از ریختن نخاله در رودخانه و تنگ تر شدن مقطع عرضی آن به عنوان ثمرات این تعامل برشمرد.

وی نتیجه همکاری و تعامل شهرداری و سازمان آب و برق خوزستان را استفاده بهینه از اراضی بستر و حریم رودخانه کارون عنوان کرد.