مرتضی میرباقری درباره برنامه‌های ماه محرم معاونت سیما به خبرنگار مهر گفت: سازمان صدا و سیما هر سال ویژه ایام محرم برنامه‌های مناسبتی با ساختارهای مختلف پخش می‌کند تا روایتگر آئین‌ها و باورهای دینی مردم در نقاط مختلف ایران باشد. امسال هم سعی کرده‌ایم به دنبال تهیه برنامه‌هایی با ساختارهای جدید باشیم.

وی افزود: یکی از نیازهای ضروری ما این است تا از ظرفیت بالا و بستر مناسب مجالس سخنرانی و مداحی برای بسط و گسترش معرفت دینی بهره‌مند شویم. بنابراین با برنامه‌ریزی دقیق به بهره‌گیری هر چه بیشتر مردم از چشمه زلال معنویت کمک خواهیم کرد.

معاون سیما ادامه داد: رسانه ملی سعی می‌کند از فرهنگ غنی عاشورا برای ساخت برنامه‌های ماندگار بهره‌مند شود. در واقع رسانه ابزار مناسب برای تبیین ارزش‌های دینی است.

میرباقری اشاره کرد: امسال ماه محرم از اواخر آذرماه آغاز می‌شود و معاونت سیما هم علاوه بر تهیه برنامه‌های متنوع سخنرانی و مداحی چند مجموعه نمایشی برای پخش در ایام محرم در نظر گرفته است. شبکه سه یک مجموعه 15 قسمتی با عنوان "بانو" در دهه اول ماه محرم پخش می‌کند.

وی در پایان افزود: شبکه تهران هم مجموعه تلویزیونی 10 قسمتی برای پخش در نظر گرفته و شبکه دو برای دهه آخر ماه صفر مجموعه "تا لحظه دیگر" را پخش می‌کند.