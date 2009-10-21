شاید در نگاه اول انتخاب شخصیتهای چندشآور و عجیب از میان کودکان معصوم چندان منطقی نباشد و انتظار انجام رفتارهای منطقی و عاقلانه از آنها عجیب و بیهوده به نظر برسد، اما کدام یک از علاقمندان تاریخ سینما میتواند فیلمهایی چون "جنگیر" و "طالع نحس" را بدون حضور آن دو کودک عجیب و غریب تصور کند؟
گرچه در این فهرست شخصیتهای کودک فیلمهایی چون "بچه رزمری"، "تنها در خانه"، E.T و... دیده نمیشود و شاید جای آنها خالی هم باشد، اما 10 شخصیت کودک عجیب تاریخ سینما به انتخاب باب مککیب نویسنده نشریه سینمایی معتبر امپایر عبارتند از:
دو کودک فیلم سینمایی "بیگناهان" عجیبترین شخصیتهای کودک تاریخ سینما هستند
1. مایلز و فلورا در فیلم سینمایی "بیگناهان" به کارگردانی جک کلیتن محصول 1961 آمریکا. فیلم داستان مالک خانهای بزرگ در اواخر قرن 19 است که زنی را برای مراقبت از برادرزادههایش استخدام میکند. همه چیز ابتدا طبیعی به نظر میرسد، اما زن متوجه میشود جسم کودکان به تسخیر ارواح خانه درآمده است... دو بازیگر کودک در دو فیلم ترسناک دیگر بازی کردند.
2. شان در فیلم سینمایی "تولد" به کارگردانی جاناتان گلیزر محصول 2004 آمریکا و آلمان. فیلم داستان زنی (با بازی نیکول کیدمن) است که پسرکی 10 ساله در روز ازدواج او ناگهان ظاهر میشود و ادعا میکند روح همسر مرحوم زن در بدن او حلول کرده است. گلیزر در این فیلم بینندگان خود را به این توهم دچار میکند که نکند همه بچهها بیشتر از سن خود میدانند!
3. تمام کودکان فیلم سینمایی "دهکده نفرینشدگان" به کارگردانی وولف ریلا محصول 1960 انگلستان. 9 ماه پس از هجوم یک بیگانه به دهکدهای کوچک، کودکانی به دنیا میآیند که با داشتن قدرتهای غیر عادی با هم متحد میشوند. این اتحاد شوم پدران و مادران کودکان را به فکر قتل آنها میاندازد. سال 1995 هم جان کارپنتر فیلمی به همین نام ساخت.
4. دیمین تورن در فیلم سینمایی "طالع نحس" به کارگردانی ریچارد دانر محصول 1976 آمریکا. فیلم داستان یک دیپلمات آمریکایی است که به جای فرزند مرده خود کودکی را از بیمارستان میآورد و به تدریج درمییابد کودک نیروهایی غیر عادی دارد و ضد مسیح است. "طالع نحس" یک اسکار موسیقی برد و موفقیت خیرهکننده آن چند دنباله هم در پی داشت.
5. دو دختر دوقلوی فیلم سینمایی "تلالو" به کارگردانی استنلی کوبریک محصول 1980 انگلستان. فیلم داستان نویسندهای است که استخدام میشود در زمستان از هتلی دورافتاده و خالی مراقبت کند. او در حالتی تسخیرشده همسر و فرزندش را تهدید میکند. نکته جالب اینکه لیزا و لوئیس بازیگران نقش خواهران دو قلو به ترتیب هشت و 10 ساله بودند.
6. ریگان در فیلم سینمایی "جنگیر" به کارگردانی ویلیام فریدکین محصول 1973 آمریکا. دختر 12 ساله یکی از بازیگران زن مشهور سینما دچار حالتهایی غریب میشود و تلاش پزشکان برای معالجه او ناکام میماند. تنها راه اجرای مراسم جنگیری است. فیلم دو اسکار برد، بیش از 350 میلیون دلار در دنیا فروخت و چند دنباله هم داشت.
7. ونزدی آدامز در فیلم سینمایی "خانواده آدامز" به کارگردانی بری سوننفلد محصول 1991 آمریکا. کریستینا ریچی با آن صورت خالی از احساس خود شخصیتی عجیب خلق میکند و طراحی لباس فیلم هم نامزد جایزه اسکار میشود. سوننفلد دو سال بعد از این "ارزشهای خانواده آدامز" را هم کارگردانی کرد که نقش ریچی در آن تکرار شده بود.
8. نوزاد فیلم سینمایی "قطاربازی" به کارگردانی دنی بویل محصول 1996 انگلیس. در حالی که بسیاری از کودکان حاضر در این فهرست میدانند دارند مرتکب چه کارهایی میشوند، کودک "قطاربازی" نقش یک قربانی بیگناه را بازی میکند که در واقع ضمیر ناخودآگاه شخصیت شرور یوان مگرگور در فیلم است که حالا دیگر یک اثر کلاسیک به حساب میآید.
9. کارول آن فریلینگ در فیلم سینمایی "ارواح خبیثه" به کارگردانی توبی هوپر محصول 1982 آمریکا. وقتی هیتر اورورکی بازیگر نقش کارول در سن 12 سالگی از دنیا رفت، بسیاری او را قربانی ارواح فیلم دانستند. دردناکتر اینکه بازیگر نقش خواهر بزرگتر کارول هم اندکی پس از اکران فیلم درگذشت و هر دو را در گورستانی در لس آنجلس به خاک سپردند.
10. سید در انیمیشن سینمایی "داستان اسباببازی" به کارگردانی جان لسهتر محصول 1995 آمریکا. سید تمام آن چیزهای را نابود میکند که در واقع باید آنها را دوست داشته باشد. او نمونه بارز کودکان شرور موجود در همسایگی همه ما است. ضمن اینکه با نابود کردن اسباببازیهایش موجوداتی تازه و البته عجیب و غریب مثل خودش میسازد.
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