مقاوم سازی مسکن از اولویتهای کاری استان زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئوفی نژاد شامگاه سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه اعضای سازمان نظام مهندسی استان زنجان افزود: ساخت و سازهای مبتنی بر اصول و مقررات مهندسی موجب توسعه هر چه بیشتر ساخت ساز در کشور شده در متعادل کردن قیمت مسکن نقش اساسی دارد.

وی ساخت ساختمانهای مسکونی ارزان قیمت و در حین حال مقاوم را برای اقشار کم درآمد را از سیاستهای دولت نهم دانست و ادامه داد: تدوام سیاست بخش مسکن دولت نهم در دولت دهم نیز تداوم خواهد داشت.

رئوفی نژاد به اقدامات صورت گرفته در ستاد عالی مسکن با حضور رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: هر واجد شرایطی مسکن شهری و روستایی که زمین داشته باشد به بانکها معرفی می شوند تا بتوانند از تسهیلات استفاده کنند.

استاندار زنجان به ایجاد خط اعتباری جدید برای پرداخت تسهیلات مسکن اشاره کرد و یادآور شد: در مسکن روستایی بانکها باید تسهیلات مسکن روستایی را تا پایان آبان ماه به صورت یکجا پرداخت کنند.

رئوفی نژاد به تسهیلات در نظر گرفته در قالب مسکن مهر برای انبوه سازان مسکن و برخی دستگاه ها اشاره کرد و افزود: انبوه سازان در حقیقت ظرفیت خوبی برای ساخت مسکن مهر هستند.

وی ادامه داد: باید از فضای ایجاد شده برای پیشبرد کارها در ساخت مسکن مهر استفاده مناسب شود و هیچ دلیلی نیست کاری که با این دقت و سرعتی که مورد تاکید و نظر رئیس جمهوری است به کندی صورت پذیرد.

رئوفی نژاد به مرحله نخست تامین تسهیلات بانکی مورد نیاز مسکن مهر به استانها اشاره کرد و گفت: میزان سهمی که از این خط اعتباری برای استان زنجان در نظرگرفته شده مبلغ 934 میلیارد ریال است که این تا پایان دی ماه پایدار است و در صورت جذب 80 درصد این رقم، سهمیه جدید اختصاص خواهد یافت.

استاندار زنجان گفت: تامین مسکن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه از مهمترین دغدغه های دولت دهم در جهت تداوم سیاستهای دولت نهم است.

رئوفی نژاد افزود: با تعیین و ابلاغ سیاستهای جدید، دولت دهم در واقع انقلابی را در خصوص تامین مسکن افراد فاقد مسکن انجام داده است که برای استفاده از فرصتهای فراهم شده در این خصوص درنگ جایز نیست.

استاندار زنجان همچنین در ادامه با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان سپاه، مردم و معتمدین سیستان و بلوچستان گفت:‌ این حادثه تروریستی یک فاجعه اسفناک و دلخراش بود که توسط اشرار با هدف ناامن کردن منطقه انجام شد.