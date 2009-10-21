تیم فوتبال نوجوانان ایران راهی نیجریه شد/ سفر در سکوت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان برای حضور در سیزدهمین دوره مسابقات جام جهانی نوجوانان ساعت 5 بامداد امروز (چهارشنبه) از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) تهران را به مقصد قطر ترک کرد.

براساس برنامه این تیم از تهران راهی دوحه قطر شد تا از این شهر با پرواز هواپیمایی قطر ایرلاین که یکی از اسپانسرهای مسابقات جام جهانی زیر 17 سال (نوجوانان) جهان است، راهی لاگوس شود. شاگردان علی دوستی پس از حضور در شهر لاگوس، با اتوبوس راهی کالابار، شهر محل برگزاری مسابقات خود در جام جهانی می شوند.

برای بدرقه نوجوانان فوتبال ایران فقط خانواده‌های‌شان به فرودگاه آمده بودند و در مراسم بدرقه آنها هیچ کدام از مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی حضور نداشتند.

مسابقات فوتبال جام جهانی زیر 17 سال (نوجوانان) جهان در سال 2009 از روز 24 اکتبر (2 آبان) تا 15 نوامبر (24 آبان) در نیجریه برگزار می شود که تیم فوتبال کشورمان در روز سوم آبانماه به دیدار گامبیا می رود و در روزهای ششم آبانماه با کلمبیا و نهم آبانماه با هلند دیدار خواهد کرد.