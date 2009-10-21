به گزارش خبرنگار مهر، پیشتولید فیلم سینمایی "کرشمه" شروع شده و با انتخاب عوامل و بازیگران فیلمبرداری شروع میشود. تا به حال حضور سارا خوئینیها، وحید جلیلوند و بیتا بادران در این فیلم قطعی شده است. بیتا بادران پیشتر در فیلمهای "دلشکسته" و "زمهریر" با روئینتن همکاری کرده بود.
علی روئینتن، بیتا بادران، نیوشا ضیغمی پشت صحنه "زمهریر"
وحید جلیلوند که در "زمهریر" مقابل دوربین رفته در دومین همکاری خود با روئینتن در "کرشمه" بازی میکند. این بازیگر ماه رمضان مجموعه "نردبام آسمان" را روی آنتن داشت. علیرضا زریندست هم در "زمهریر" با این کارگردان همکاری کرده و برای دومین بار با این کارگردان همکاری میکند.
"کرشمه" سومین فیلم علی روئینتن فضایی عاشقانه اما متفاوت با دو فیلم قبلی این کارگردان دارد، سید ضیاء هاشمی تهیهکننده این فیلم است و صدابرداری را یدالله نجفی انجام میدهد. فیلمبرداری فیلم سینمایی "زمهریر" که داستانی درباره دفاع مقدس دارد دیروز در تهران به پایان رسید. این فیلم احتمالا در جشنواره فیلم فجر روی پرده میرود.
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