85 درصد اراضی پروژه راه آهن گیلان آزادسازی شده است

محمد اکبر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه پروژه راه آهن از آرزوهای دیرینه مردم گیلان است، افزود: این راه آهن 205 کیلومتر طول دارد و اعتبار کل مورد نیاز این پروژه 9 هزار و 580 میلیارد ریال است.

وی همچنین با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این پروژه بطور متوسط 30 درصد است، اظهارداشت: با توجه به اینکه دو پروژه بزرگ راه آهن در کشور به بهره برداری رسیده و همچنین آزاد راه قزوین - رشت نیزامسال به بهره برداری می رسد منابع مالی آزاد شده این سه منبع بزرگ بر پروژه راه آهن گیلان متمرکز خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار گیلان از بهره برداری این پروژه در مدت سه سال آینده خبرداد و افزود: پروژه راه آهن قزوین، رشت - انزلی به 9 قطعه تقسیم شده و پیمانکاران هم اکنون در این مسیر مشغول بکارهستند.

وی گفت: بر اساس مصوب سفر ریاست جمهوری به گیلان که این راه آهن در آینده به آستارا و مسیر ساری - گرگان متصل می شود و هم اکنون در دست مطالعه است.

اکبرزاده با اشاره به اینکه با بهره برداری این پروژه ترافیک وسائط سنگین در محورهای استان بصورت چشمگیری کاهش می یابد، افزود: تاثیر راه آهن در چرخه اقتصادی استان گیلان نیز بسیار موثر است.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه با توجه به پایان برنامه پنج ساله توسعه چهارم، رویکرد توسعه پایدار استان را چگونه ارزیابی می کنید، اظهارداشت: امسال سال پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه است و سال آینده برنامه پنج ساله توسعه پنجم آغاز می شود.

معاون استاندار گیلان همچنین با اشاره به پشت سر گذاشتن چهار برنامه یعنی 20 سال تجربه، خاطر نشان کرد: این 20 سال تجربه هم اکنون در برنامه پنجم به خوبی در حال مطالعه و آسیب شناسی است تا نقاط قوت با دید گاه ارتقاء در برنامه گنجانده و همچنین نقاط ضعف به ویژه موانعی که به قوانین و دستگاههای اجرایی برمی گردد شناخته تا در این برنامه رفع مشکل شود.

وی با اشاره به اینکه خیلی از موانع و تنگنا ها در قالب مصوبات سفر استانی هیئت دولت قرار گرفته است، یاد آورشد: افق برنامه توسعه پنج ساله اقتصادی استان گیلان با توجه به چشم انداز توسعه بیست ساله و دو سفر رئیس جمهوری به استان بسیار روشن است.