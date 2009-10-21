مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد

آرد و نان مشمول هدفمند کردن یارانه ها شد؛ موافقت مجلس با حذف یارانه آب، گندم، شیر و روغن

معرفی حاجی بابایی، محصولی و ذبیحی به عنوان سه وزیر پیشنهادی

چالشهای طرح خودکفایی بنزین



اعتماد:

وزیر اطلاعات از ناآرامی های اخیر به مجلس گزارش می دهد

کارشناسان از علت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها می گویند؛ تلاش مجلس برای کنترل برنامه های اقتصادی دولت

با پذیرش دور دوم انتخابات در افغانستان؛ کرزای تسلیم دموکراسی شد

ایران:

یک مقام مسئول در بانک مسکن: تسهیلات 18 میلیون تومانی مسکن ضامن نمی خواهد

دولت به کارخانه ها تکلیف کرد؛ یک سال فرصت برای ساخت خودروی کم مصرف

با تصویب بندهایی از لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس؛ پرداخت یارانه دارو و نهاده های کشاورزی ادامه می یابد

اسرار:

با نزدیک شدن به روز تاریخی 13 آبان؛ اتهام دبیر کل حزب موتلفه به سران اصلاحات

تجری خبر داد: 8 متهم کهریزک در بازداشت

جاسبی خبر داد: آخرین وضعیت وقف و اساسنامه دانشگاه آزاد

هشدارهای احمد توکلی در مورد آثار لایحه هدفمند کردن یارانه ها

ابرار:

رهبر انقلاب: پایه و اساس علوم انسانی را باید در قرآن جستجو کرد

معرفی ذبیحی، حاجی بابایی و محصولی برای تصدی سه وزارتخانه باقیمانده

عبور قیمت جهانی نفت از مرز 80 دلار

قدرت الله علیخانی: با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها آینده بسیار بدی در انتظار ماست

ابتکار:

در غیاب لاریجانی و توسط برخی نمایندگان کلید خورد؛ شکایت از میر حسین موسوی

جزئیات تازه از انفجار زاهدان منتشر شد؛ دستگیری مظنونان حادثه تروریستی سرباز

رویانیان: سهمیه بنزین خودروهای شخصی 45 لیتر می شود

تغییرات جدید در استانداری های کشور

اطلاعات:

رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از بانوان قرآن پژوه و فعال قرآنی: پایه و اساس علوم انسانی را باید در قرآن جستجو کرد

رئیس جمهوری خواستار همراهی جهانی برای مبارزه با تروریسم شد

گشایش جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در تهران

در نشست اتحادیه بین المجالس جهان مطرح شد؛ هشدار رئیس مجلس به آمریکا و اروپا به خاطر حمایت از تروریست ها

تفاهم:

نخستین پیامد خروج اقتصاد جهان از بحران؛ نبض "نفت" تند می زند

مقام معظم رهبری: علوم انسانی قرآنی شود

آغاز نمایشگاه مطبوعات در مصلی تهران؛ رسانه ها آیینه جامعه هستند

وزیر بازرگانی تاکید کرد: صادرات غیر نفتی باید به عزم ملی تبدیل شود

تهران امروز:

سفرهای دولت زیر ذره بین مجلس

حذف فرانسه از مذاکرات هسته ای

رهبر معظم انقلاب: اساس علوم انسانی را در قرآن جستجو کنید

چشم نگران نان سنتی به نان فانتزی

جام جم:

رهبر معظم انقلاب : پایه و اساس علوم انسانی را باید در قرآن جستجو کرد

آمادگی پایتخت برای مقابله با زلزله احتمالی

اسامی مشمولان دریافت یارانه نقدی اعلام می شود

شمقدری: دولت با همه سینماگران کار می کند

جوان:

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد: شکایت 100 نماینده مجلس از موسوی

"جوان" از پشت صحنه اقدامات بازوی سیا در منطقه گزارش می دهد؛ دستان پنهان ISI در حادثه تروریستی بلوچستان

تاکید رهبر معظم انقلاب بر استخراج مبانی علوم انسانی از قرآن

حمایت:

رهبر فرزانه انقلاب در دیدار هزاران نفر از بانوان قرآن پژوه: تشکیل نظام جمهوری اسلامی از مهمترین موارد عمل به قرآن بود

آخرین اخبار از مذاکرات وین؛ تاخیر دور دوم مذاکرات پس از حذف فرانسه

وزیر ارشاد: مطبوعات برای دریافت یارانه رتبه بندی می شوند

اعزام زائران حج تمتع 10 آبان آغاز م شود

حیات نو:

متکی: غنی سازی در ایران را ادامه می دهیم؛ تعویق دور دوم مذاکرات هسته ای

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به حوادث پس از انتخابات: ماموری که شیشه خودرو را شکسته برادر بسیار خوبی است

رهبر انقلاب: پایه و اساس علوم انسانی را باید در قرآن جستجو کرد



حزب الله:

رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران بانوی قرآن پژوه: تشکیل نظام جمهوری اسلامی از بزرگترین موارد عمل به قرآن بود

هشدارهای توکلی در مورد آثار لایحه هدفمند کردن یارانه ها

همدستی سعودی ها با دولت یمن برای کشتار شیعیان حوثی



خبر:

نگرانی کارشناسان از نحوه تعیین قیمت بنزین

حضرت آیت الله خامنه ای: پایه و اساس علوم انسانی را باید در قرآن جستجو کرد

حضور کمرنگ رئیس جمهور؛ این روزها بر احمدی نژاد چگونه می گذرد؟

محصولی، حاجی بابایی و ذبیحی در صف ورود به کابینه قرار دارند؛ پشت پرده معرفی سه وزیر آخر



خراسان:

فرمانده نیروی زمینی سپاه: برای برخورد با تروریست ها در خاک پاکستان خواستار صدور مجوز هستیم

آزاد سازی 5 ساله قیمت کالاهای اساسی؛ دارو و نهاده های کشاورزی مستثنی شد

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: وام جایگزینی خودروهای فرسوده به 10 میلیون تومان افزایش یافت

دنیای اقتصاد:

بانک مرکزی پیشنهاد صادر کنندگان را رد کرد؛ پاسخ منفی به اصلاح نرخ ارز

احمد توکلی به مجلس هشدار داد: تورم 60 درصدی لایحه یارانه ها؟

حذف یارانه " گندم"، "آب" و " شیر" در برنامه پنجم

سقوط "کرزای" به زیر 50 درصد در انتخابات افغانستان؛ "عبدالله" به دور دوم راه یافت

سرمایه:

دولت شش درصد از بلوک مخابرات را بابت رد دیون به تامین اجتماعی واگذار کرد؛ تخلف جدید در معامله بزرگ مخابرات

دیروز با سه هزار تومان افزایش؛ سکه قدیم 255 هزار تومانی شد

توکلی درباره اجرای یارانه هدفمند هشدار داد: تورم بالای 60 درصد در کمین ایرانی ها

سیاست روز:

کارشناسان خواستار شدند؛ زمستان برای اجرای هدفمند سازی یارانه ها انتخاب نشود

وعده بهمنی؛ شرایط ارائه تسهیلات برای صادرات آسان می شود

وزارت علوم مدارک فارغ التحصیلان پزشکی اوکراین و ارمنستان را ارزیابی نمی کند؛ حراج مدارک دانشگاهی در کشورهای تازه استقلال یافته

کاروکارگر:

خطاب به نمایندگان هنگام بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها؛ محجوب: اگر نمی توانید برای فقرا کاری کنید آنان را سخیف نکنید

در دیدار بانوان قرآن پژوه؛ رهبر انقلاب: نگاه غرب به زن، غلط، ابزاری و اهانت آمیز است

وزیر اطلاعات: دستگاه اطلاعاتی پاکستان با گروهک ریگی ارتباط دارد

کیهان:

رهبر انقلاب در دیدار بانوان قرآن پژوه: پایه های علوم انسانی در دانشگاهها باید بر قرآن استوار شود

افتتاح شانزدهمین جشنواره مطبوعات در مصلی تهران

مصوبه جدید مجلس: یارانه دارو حذف نمی شود

در حمایت آشکار از ارتش یمن؛ واحدهای نظامی رژیم سعودی مواضع شیعیان صعده را گلوله باران کردند

وطن امروز:

رهبر انقلاب در دیدار هزاران بانوی قرآن پژوه: تشکیل نظام جمهوری اسلامی از بزرگترین موارد عمل به قرآن است

بازار سکه از سکه افتاده است

منابع آگاه افغان در کمیسیون مستقل انتخابات از به دور دوم کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خبر می دهند؛ شکست کاندیدای غرب

رسانه دولت انگلیس اخبار تروریستها را پوشش می دهد؛ بی بی سی فارسی تریبون عبدالمالک ریگی

همشهری:

با تصویب نمایندگان مجلس به صورت تدریجی اجرا می شود؛ حذف یارانه آب، نان و کالاهای اساسی

تشییع باشکوه فرماندهان شهید در تهران

برای تامین سوخت هسته ای؛ آمریکا و روسیه طرف معامله ایران شدند

ایران تعیین می کند؛ اولتیماتوم برای تحویل سران گروهک ریگی

هدف واقتصاد:

در نشست مشترک با وزیر بازرگانی مطرح شد؛ وعده های رئیس کل بانک مرکزی به صادر کنندگان

قیمت نفت از مرز 80 دلار گذشت؛ اوپکی ها و باز هم رویای نفت سه رقمی

تاخیر در دور دوم مذاکرات وین؛ متکی: نیازی به فرانسه نیست

کاهش یک میلیون تومانی قیمت زعفران

















