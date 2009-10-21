شفت همچنان در محرومیت به سر می برد

فرماندار شهرستان شفت در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه سالانه 40 تا 50 میلیارد ریال برای کمک به محرومان این شهرستان هزینه می شود، افزود: با این اعتبارات منطقه شفت از محرومیت رهایی پیدا نمی کند مگر اینکه اشتغالزایی شود.

وی با بیان اینکه 17 درصد از جمعیت شفت تحت حمایت کمیته امداد هستند بر ضرورت جلب مشارکتهای مردمی، ایجاد فرهنگ درست کمک رسانی به محرومان و اشتغال تاکید کرد.

آقاجانی همچنین با اشاره به اینکه ظرفیتهای فراوانی برای ایجاد اشتغال در این منطقه وجود دارد، اظهار داشت: به رغم خدمات عمرانی و آبادانی که در این شهرستان صورت گرفته است همچنان در محرومیت بسر می برد که باید با بسیج نیروهای امداد برای زدودن فرهنگ فقر و رسیدگی به امور فقرا و نیاز مندان توجهی ویژه شود.

وی گفت: امداد رسانی به نیازمندان و فقرا کار دشواری است و باید با ایجاد زمینه های اشتغال نیازمندان روش امدادرسانی را تغییر و به سوی خودکفایی پیش برد.

فرماندار شفت یادآور شد: کمیته امداد نقش تعادل کننده اقتصادی دارد و به رغم تقسیم جامعه به فقیر و غنی، این فقرا هستند که نیاز به متولی دارند و حضرت امام خمینی (ع) توانست این نقش بی بدیل را با تشکیل این نهاد مقدس محقق سازد.