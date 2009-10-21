معافیتهای مالیاتی صادرکنندگان کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور در مراسم روز ملی صادرات که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، گفت: وابستگی دیرپای اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت، آسیبهای جبران ناپذیری را به تمامی بخشهای اقتصادی کشور وارد کرده است. این معضل البته در اکثر کشورهای درحال توسعه به چشم می خورد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در طول برنامه چهارم توسعه، اقدامات سنجیده ای در زمینه ایجاد تنوع در ترکیب کالاهای صادراتی و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است، به این معنا که گامهای عملیاتی خوبی در رابطه با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در کشور برداشته شده است اما جای کار بسیاری دارد.

وی تصریح کرد: صدور 72 میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی در طول 4 سال برنامه چهارم توسعه گواه بر این ادعا است که تلاشهای زیادی در عرصه توسعه صادرات غیرنفتی کشور برداشته شده است. امید می رود که این تلاشها در خلال برنامه پنجم توسعه، رنگ جدی تری به خود بگیرد.

به گفته فتحی پور، اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده صادرات، لازمه هر اقتصاد است، ضمن اینکه در این میان باید به رفاه شهروندان نیز اهمیت داد و با تولید کالاهای با کیفیت، بازارهای داخلی را نیز با تولیدات ملی با کیفیت فتح کرد.

وی اظهار داشت: میزان معافیتهای مالیاتی صادراتی به نظر کافی نمی رسد، این درحالی است که در صورت تدوین بسته های حمایتی با مطالعه تطبیقی و در نظر گرفتن مشوق های صادراتی کارآمد، می توان به صادرات روز به روز شتاب بیشتری بخشید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با اصلاح قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی و تضمین بازپرداخت اصل و سود، باید به سرمایه گذاران این اطمینان را بخشید که ما در منابع، دارای مزیت هستیم.