شرایط ثبت نام اتباع خارجی در کنکور کارشناسی ارشد/ شرط معدل برای اتباع

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط و ضوابط شرکت اتباع خارجی متقاضی کنکور کارشناسی ارشد 89 گفت: این داوطلبان علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی که سایر داوطلبان دارند باید شرایط و ضوابط خاص را نیز دارا باشند.

وی اظهار داشت: ثبت نام اتباع خارجی مقیم ایران در این آزمون منوط به داشتن یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر شامل دفترچه پناهندگی صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، گذرنامه که دارای پروانه اقامت با حداقل اعتبار شش ماه باشد، کارت هویت ویژه اتباع خارجی صادره از سوی دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ها، برگ تردد خروجی مدت دار مرحله سوم طرح آمایش صادره از سوی دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها است.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داشتن حداقل معدل 14 برای رشته های فنی و مهندسی و حداقل معدل 16 برای سایر رشته های تحصیلی نیز برای اتباع خارجی شرکت کننده در کنکور کارشناسی ارشد الزامی است.

وی افزود: داوطلبان واجد شرایط ثبت نام به استثناء مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی مجاز به ثبت نام در سایر مناطق کشور هستند.

توکلی تأکید کرد: در هر مرحله ای مغایرت شرایط داوطلب با شرایط اعلام شده از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تشخیص داده شود از ادامه مراحل گزینش یا تحصیل داوطلب جلوگیری به عمل می آید.

وی اظهار داشت: به استثنای دارندگان دفترچه پناهندگی، ثبت نام قطعی و ادامه تحصیل پذیرفته شدگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور منوط به انجام تشریفات قانونی خروج از کشور و اخذ گذرنامه با روادید تحصیلی معتبر است.

معاون سازمان سنجش گفت: ایران تعهدی در خصوص صدور مجوز اقامت برای خانواده پذیرفته شدگان به استثنا همسر و فرزند مقیم دانشجو در کشور ندارد و پذیرش اتباع خارجی در رشته هایی که منجر به ایجاد تعهداتی برای جمهوری اسلامی ایران شود مانند استخدام ممنوع است.

وی با بیان اینکه ایران تعهدی نسبت به ادامه اقامت دانش آموختگان خارجی ندارد به مهر گفت: اتباع مذکور باید پس از تحصیل به کشور متبوع خویش برگردند.

توکلی یادآور شد: داوطلبان واجد شرایط فوق برای شرکت در آزمون باید نسبت به تکمیل بند ردیف 15 تقاضانامه اینترنتی ثبت نام نیز اقدام کنند.

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد می توانند از 5 تا 12 آبان ماه با مراجعه به پست کارت اعتباری خریداری کنند که به ازای هر رشته باید مبلغ 9 هزار و 200 تومان بپردازند.

آزمون کارشناسی ارشد 1389 طی روزهای 28، 29 و 30 بهمن ماه سال 1388 برگزار می شود.