بزودی ایران پاسخ کوبنده ای به گروهک ریگی خواهد داد

سردار دکتر یدالله جوانی در گفتگو باخبرنگار مهر، با محکوم کردن اقدام جنایتکارانه گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بزودی پاسخ کوبنده ای به اقدام جنایتکارانه گروهک تروریستی ریگی و حامیانش خواهد داد.

وی با تاکید براینکه جمهوری اسلامی ایران نسبت به چنین تحرکات تروریستی سکوت نمی کند و در موقع مقتضی از حقوق ملت شریف ایران وامنیت کشور دفاع خواهد کرد ، اعلام کرد: دشمنان کشورمان منتظر اقدام مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران در سرکوب این اقدامات تروریستی باشند.

رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: گروهک هایی مانند گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی که در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران دست به چنین اقدامات تروریستی می زنند از حمایت کشورهای بیگانه برخوردارند ودلیل وابستگی این گروهکهای تروریست به بیگانگان این است که آنان پایگاه مردمی در داخل کشور ندارند.

وی عامل اصلی برخی اقدامات تروریستی را طی چندسال اخیر درمنطقه جنوب شرق کشور، گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی دانست وعنوان کرد: این گروهک تروریستی درحال حاضر در کشور دوست و برادر پاکستان مستقر است و از حمایتهای مالی، اطلاعاتی و سیاسی غرب و بویژه آمریکا وانگلیس و همچنین برخی ازکشورهای منطقه برخوردار است.

آمریکائیها امنیت گروهک تروریستی ریگی را درخاک پاکستان تامین می کنند

سردار جوانی افزود: طبق اسنادومدارک موجود آمریکائیها در تامین امنیت گروهک تروریستی ریگی درخاک پاکستان فعالیت دارند و به همین خاطر هم بخشی از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی پاکستان از این گروهک تروریستی حمایت وپشتیبانی می کنند.

وی یکی از اهداف اصلی این گروهک تروریستی را ایجاد نا امنی و بی ثباتی در مناطقی از کشور دانست و یادآور شد: گروهک تروریستی ریگی برای رسیدن به اهداف شوم و پلید خود، ایجاد تفرقه بین شیعه وسنی را دنبال می کند و به اختلافات مذهبی و قومی دامن می زنند ضمن اینکه تلاش می کنند تا جلوی آبادانی و پیشرفت و عمران در منطقه را بگیرند تا با بهانه گیری از عقب ماندگیها و فقر و محرومیت اقدامات خود را توجیه نمایند.

رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه به دو راهبرد اساسی سردار شوشتری در منطقه سیستان وبلوچستان که علت اساسی این عملیات تروریستی بود، اشاره وعنوان کرد: سپاه و به طور خاص سردار شوشتری دو راهبرد اصلی را در منطقه دنبال می کردند که این راهبردها عبارت بودند ازتقویت وحدت بین شیعه وسنی و ایجادهمبستگی ملی وه مچنین محرومیت زدایی در این منطقه. گروهک تروریستی ریگی هم برای حذف ایشان و همراهانشان که در راستای دو راهبرد مذکور فعالیت می کردند را به شهادت برسانند که در این راستا می توان این موضوع را علت اساسی این عملیات تروریستی به شمار آورد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به چگونگی این عملیات تروریستی گفت: این عملیات یک عملیات پیچیده تروریستی با برنامه ریزی دقیق نبوده بلکه یک عملیات تروریستی کور به سبک انتحاری بوده است .

سردار شوشتری دارای پایگاه مردمی بود

سردار جوانی خاطرنشان کرد: سردار شوشتری وهمراهانشان از سپاه ارتباط کاملا مردمی داشتند و درمیان مردم بودند بنابراین انجام چنین حرکتی در منطقه شرق کشور کار سختی به حساب نمی آید.

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه گروهک تروریستی ریگی بدنبال فعالیتهایی علیه نظام است، گفت: به بیان دیگر باند ریگی یک باند حمل کننده مواد مخدر نیست ، اگرچه این گروهکها از باندهای ترانزیت مواد مخدر برای رسیدن به اهداف خود هم بهره می برند.

رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از اهداف اصلی گروهک ریگی را مقابله وتضعیف نظام دانست وعنوان کرد: درحال حاضر هر گروهی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران وارد صحنه می شود با بیگانگان ارتباط داشته وهدفی جز ضربه زدن به وحدت ، ثبات و پیشرفت کشور ندارد.