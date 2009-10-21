شرایط ایجاد موسسه آموزش عالی در خارج کشور/ حدادعادل درخواستی نکرده است

رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به خبری مبنی بر خواست دکتر غلامعلی حداد عادل جهت راه اندازی موسسه آموزشی در خارج از کشور افزود: تا کنون درخواستی درباره راه اندازی موسسه آموزش عالی از ایران در خارج از کشور به شورای گسترش آموزش عالی ارسال نشده اما در صورت مطرح شدن، این موضوع به طور جدی بررسی می شود.

وی اظهار داشت: به دلیل اینکه صاحبان شعبات و یا مراکز آموزش عالی از سوی ایران در خارج از کشور چه وابسته به مراجع دولتی باشند و چه غیردولتی، نمایندگان ایران محسوب می شوند باید در جایگاهی قرار داشته باشند که اعتبار و آبروی ایران را حفظ کنند.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: تمامی درخواستها مبنی بر ایجاد این مراکز در خارج از کشور باید از شورای گسترش آموزش عالی مجوز دریافت کنند و این شورا نیز موارد را به صورت دقیق بررسی می کند تا در صورت داشتن شرایط و ضوابط تأسیس و کسب مجوز نمایندگان خوبی برای ایران باشند.

به گزارش مهر، برخی منابع خبری از اقدام حداد عادل برای تاسیس موسسه سعدی شناسی در خارج از کشور خبر داده و در بیان اهداف این موسسه به ترویج زبان و ادبیات فارسی و تبلیغ روش مند این زبان در میان مردمان دیگر کشورها اشاره کردند.

همچنین گفته می شود حداد عادل با شناسایی و ارتباط گیری با دانشمندان و اساتید زبان فارسی در کشورهای آسیایی و اروپایی از آنها برای همکاری با این موسسه دعوت کرده است.

با توجه به اظهارات رجبعلی برزویی اگر این موسسه خواسته باشد فعالیتی در حیطه آموزش عالی داشته باشد باید حتما از شورای گسترش وزارت علوم مجوز لازم را دریافت کند.