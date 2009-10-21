اتحادیه زنبورداران کشور در کرج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیرعامل اتحادیه زنبورداران کشور سه شنبه شب در مراسم افتتاح این اتحادیه اظهار داشت: پس از سالها تلاش و پیگیری در سال 82 اتحادیه مرکزی زنبورداران شکل گرفت و پس از تشکیل 10 تعاونی استانی و ثبت آنها در تعاونی روستایی قدمهای نخست تشکیل اتحادیه زنبورداران کشور برداشته شد.

عفت رئیسی افزود: پس از این اقدام سرانجام با تشکیل هشت اتحادیه استانی موافقت شد و با این اقدام تشکیلات منسجمی در زمینه زنبورداری کشور راه اندازی شد.

این عضو هیئت مدیره اتحادیه زنبورداران بیان داشت: برنامه این تحادیه در شش ماه نخست سال جاری بیشتر بر مسائل آموزشی استوار بوده و تلاش شده با برگزاری دوره های آموزشی راه های پیشگیری از ابتلا به بیماری زنبور عسل نیز به زنبورداران آموزش داده شود.

عسل نیازمند توجه بیش از پیش دست اندرکارن امنیت غذایی

رئیسی خاطرنشان کرد: عسل و فرآورده های مشتق آن موضوعی است که باید بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان بخش کشاورزی و دست اندرکاران امر تامین امنیت غذایی قرار گیرد.

وی یادآور شد: این ماده شفابخش نه تنها تامین کننده امنیت غذایی جوامع به شکار می رود بلکه با داشتن خواص دارویی منحصر به فرد و نیز زمینه سازی برای اشتغال و کارآفرینی می تواند در توسعه کشور در بخش کشاورزی، دارویی و اشتغال نیروی انسانی نیز اثربخش باشد.

در این مراسم بیش از 50 نفر از صاحبان اتحادیه های زنبورداری کشور، مسئولان وزرات جهاد کشاورزی، اساتید دانشگاه، محققان، مدیران موسسه علوم دامی کشور و جمعی از زنبورداران حضور داشتند.

با وجود اهمیت برنامه فوق و خودجوش بودن اتحادیه زنبورداران هیچ یک از مسئولان کرجی به جز نماینده جهاد کشاورزی این شهرستان در مراسم فوق حضور نداشتند.