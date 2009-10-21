دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبعاً مدارک تحصیلی کشورهایی که از نظر وضعیت آموزش پزشکی در سطح پایینی قرار دارند در زمان ارزشیابی با مشکلاتی مواجه می شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در حال بررسی وضعیت آموزش پزشکی در کشور فیلیپین هستیم و احتمال دارد با توجه به نامطلوب بودن وضعیت آموزش پزشکی در دانشگاههای این کشور، اعتبار مدارک این کشور از درجه اعتبار ساقط شود.

حسن زاده با اشاره به وضعیت اعتبار مدارک تحصیلی دانشگاههای بی کیفیت خارجی گفت: بر اساس تصمیم شورای عالی ارزشیابی، مدارک تحصیلی دانشگاههای کشور اوکراین و ارمنستان از سال 2010 در گروه علوم پزشکی از درجه اعتبار ساقط است.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت گفت: وضعیت کیفیت آموزشی، دانشگاههای خارجی در گروه پزشکی به طور جدی در حال بررسی است و این مسئله در ارزشیابی مدارک ناشی از این دانشگاهها موثر خواهد بود.