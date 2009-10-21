شرکت کنندگان در تئاتر ماه چشم ‌انتظار اجرای عمومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره جشنواره سراسری تئاتر ماه میزبان 19 نمایش و گروه شهرستانی بود. این جشنواره با شعار "حمایت از تئاتر شهرستان و کشف استعدادهای جوان" کار خود را از 23 مهرماه آغاز کرد. در این جشنواره آثاری از کرمانشاه، ساری، اصفهان، بوشهر، خرم‌آباد، فرخ‌شهر، گرگان، شهرکرد، اردبیل، زاهدان، مشهد، اهواز، شاهین‌شهر، شیراز، قزوین، سنندج، یزد و رشت در کنار 16 اثر از تهران به صحنه رفتند.



در بخش خیابانی جشنواره نیز 21 گروه نمایشی از تهران، اصفهان، اراک، قم، دهلران، آستانه‌ اشرفیه، کرمانشاه، ملایر، خرمشهر و اهواز به اجرای آثار خود پرداختند. حضور 35 گروه نمایشی و 35 اجرای صحنه‌ای در کنار 21 اجرای خیابانی طی هفت روز شاید به لحاظ آماری ارقام مورد قبولی باشد ولی به لحاظ کیفی نیازمند بررسی‌های بیشتری است.



نکته قابل توجه در این دوره از جشنواره حضور پر رنگ‌تر هنرمندان تئاتر شهرستان بود که به زعم گرو‌ههای شرکت کننده جشنواره تئاتر ماه فرصت و بستر مناسبی را برای فعالیت‌ تئاتر شهرستان در کنار گروههای تهرانی فراهم کرده است. این امر ضمن ایجاد بستری برای اجرای آثار باعث ارتباط مستقیم و بیشتر هنرمندان جوان تئاتر شهرستان با سایر هنرمندان و تئاتر تهران شده است.



به نظر کارشناسان و هنرمندان تئاتر شهرستان فعالیت حوزه هنری در حمایت از استعدادها و هنرمندان شهرستان نباید به این جشنواره ختم شود و نیازمند ارتباط مستمر و ایجاد بسترهای آموزشی و اجرایی مناسب برای این قشر از هنرمندان در طول سال است. حوزه هنری که در چند سال اخیر سعی در شناسایی هنرمندان جوان تئاتر داشته تا حدی در این زمینه موفق بوده ولی هنوز با توان و قدرت کافی نتوانسته جایگاه خود را در این زمینه بخصوص در حوزه تئاتر تثبیت کند.



جشنواره تئاتر ماه از جمله جشنواره‌های تئاتری است که توجه برخی هنرمندان عرصه حرفه‌ای تئاتر را نیز به خود جلب می‌کند. اما شاید یکی از نقاط قوت این جشنواره که قابل توجه و بررسی است حضور مخاطبان و علاقمندان تئاتری در سالن‌های نمایش جشنواره است. در دوره ششم حضور تماشاگران تئاتری در سالن‌های نمایش باعث دلگرمی بیشتر گروه‌های شرکت کننده بخصوص گروه‌های تئاتر شهرستان می‌شد.



این امر برای گروه‌های تئاتر شهرستان محکی جدی بود و ارتباط با سلایق مختلف تئاتری را فراهم کرد. اما شاید تعداد بالای گروههای شرکت کننده و اجراهای نمایشی طی ایام جشنواره باعث بروز برخی مشکلات برای گروههای نمایشی می‌شد. نبودن فرصت کافی برای تعویض دکور و تمرین بخصوص در تماشاخانه مهر کار برای گروههای نمایشی را سخت‌تر کرده بود.



ولی با تمام نقاط قوت و ضعفی که در هر جشنواره تئاتری وجود دارد، مهمترین موضوع برآیند و نتیجه برگزاری یک جشنواره است که در اجرای عمومی آثار شرکت کننده در جشنواره خود را نشان می‌دهد. مرحله نهایی تحقق شعار "حمایت از تئاتر شهرستان و شناسای استعدادهای جوان" با فراهم کردن فرصتی برای اجرای عمومی آثار میسر می‌شود.



به زعم بسیاری از کارشناسان تئاتری جشنواره سراسری تئاتر ماه در صورتی که می‌تواند تأثیرگذاری بسزایی در روند تئاتری کشور داشته باشد که فرصتی را برای اجرای عمومی آثار شرکت کننده در جشنواره ایجاد کند. زیرا تنها یک یا دو اجرا در جشنواره نمی‌تواند محلی برای بروز و ظهور توانایی هنرمندان جوان باشد و اجرای عمومی در شکوفایی، رشد و پرورش این استعدادها بسیار مؤثر است.



همچنین اجرای عمومی به گروههای تئاتر شهرستان امکان دیده شدن را می‌دهد و این هنرمندان می‌توانند در مواجهه‌ای جدی‌تر با مخاطب و تماشاگر تئاتری نقاط قوت خود را تقویت کرده و نقاط ضعف آثار خود را شناسایی کنند. همچنین این امر باعث آشنایی بیشتر این هنرمندان با سلایق و نیازهای روز مخاطب تئاتری می‌شود.



مراسم اختتامیه ششمین جشنواره سراسری تئاتر ماه پنج‌شنبه 30 مهرماه برگزار می‌شود اما این مراسم می‌تواند آغازی برای بستر سازی بیشتر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری برای گروههای جوان شرکت کننده تهران و شهرستان باشد تا هر چه بیشتر به عرضه توانایی‌های خود در عرصه تئاتر بپردازند.

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