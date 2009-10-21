طالبانی انفجار تروریستی در سیستان بلوچستان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، جلال طالبانی در پیامی به محمود احمدی نژاد به خاطر انفجار تروریستی سیستان بلوچستان تسلیت گفت و اظهار داشت: رئیس جمهوری عراق به نمایندگی از ملت خود انفجار تروریستی در استان سیستان و بلوچستان را که در آن شماری از غیرنظامیان و نظامیان از جمله ستاره ای از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه نورعلی شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه به شهادت رسیدند را محکوم می کند.

در ادامه این پیام گفته شده است که هدف از این اقدام تروریستی بر هم زدن وحدت میان شیعه وسنی است.

رئیس جمهور عراق در ادامه بیانیه با اعلام اینکه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی ماموریت مهمی است که نیازمند همکاری و افزایش تلاش های تمامی کشورها و سازمان های بین المللی است.

وی در پایان از تمامی کشورها خواست که مانع از پناه دادن به عاملان و حامیان مالی چنین جنایاتی شوند.

در حادثه تروریستی که حدود ساعت 8 صبح یکشنبه 26 مهر در محل برگزاری پنجمین نشست سران قبایل و طوایف در منطقه پیشین بلوچستان روی داد یکی از مزدوران استکبار جهانی با انفجار مواد منفجره، شماری از فرماندهان سپاه، نیروهای انتظامی، سران و بزرگان اهل سنت و شیعه منطقه و مردم عادی را که برای نشستی در زمینه وحدت مذاهب اسلامی گرد هم آمده بودند ، به خاک و خون کشید.