ناسا پرتاب آزمایشی راکت جدیدش را انجام خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا با وجود تمامی مشکلات و مخالفتهای احتمالی که برای سفر به کره ماه در پیش رو دارد راکت جدید خود را رونمایی کرد. این راکت 100 متری و باریک طی عملیاتی حساس و بسیار کند از بخشی از مرکز فضایی کندی به سکوی پرتاب انتقال داده شد. آرس قرار است سه شنبه هفته آینده پرواز آزمایشی 455 میلیون دلاری را به منظور بررسی عملکرد و توانایی های سخت افزاری اش توسط مهندسان ناسا انجام دهد و قبل از برخورد با سطح اقیانوس آتلانتیک تا ارتفاع 40 کیلومتری از زمین بالا برود.

راکت آرس جدیدترین طرحی است که طی 30 سال گذشته از ناسا ارائه شده و بار پروژه "صورت فلکی" که طی آن با همکاری راکتی دیگر کپسول حاوی فضانوردان و تجهیزات را به ایستگاه فضایی بین المللی، ماه و فراتر از آن انتقال خواهد داد را به دوش می کشد.

ناسا در تلاش است با انجام این پرواز آزمایشی این راکت را برای ارائه خدمات در سال 2016 آماده کند. این سازمان در انتظار است تا سال آینده شاتلهای خود را بازنشسته ساخته و مسئولیت حمل و نقل فضانوران خود را به کپسول روسی سایوز محول کند.

این پرواز آزمایشی در حالی صورت می گیرد که دولت باراک اوباما احتمال عدم تخصیص بودجه به پروژه صورت فلکی ناسا را اعلام کرده است.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، راکت آرس به 700 حسگر مجهز است که می تواند اطلاعات به ثبت رسانده طی پرواز را به مرکز کنترل ناسا بازگرداند. همچنین بخش بالایی راکت بخشی ساختگی و ماکت مانند است و از بخشهای اصلی نیمه بالایی آرس در پرواز آزمایشی استفاده نشده است.