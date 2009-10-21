"ساوت گیت" از میدلزبورو اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای اسپورتس، مسئولان تیم فوتبال میدلزبورو که در حال حاضر در رقابت‌های لیگ قهرمانی انگلیس حضور دارد، از عملکرد ساوت گیت رضایت نداشته و اقدام به برکناری این مربی کرده‌اند.

ساوت گیت در سال 2006 جانشین استیو مک کلارن در این تیم شد. مک کلارن تیم بورو را به قصد حضور در تیم ملی انگلستان رها کرد.

"استیو گیبسون"، رئیس باشگاه میدلزبرو شخصا اقدام به اخراج این مربی کرده است. وی گفت: اخراج ساوت گیت تصمیم بسیار دشواری بود. این مربی خدمات ویژه‌ای به باشگاه داشته و در شرایط دشوار، همراه ما بوده است. ساوت گیت مرد خوبی است و ویژگی هایی که مدنظر ما بود را داشت با این حال احساس کردیم زمان تغییر فرا رسیده است.

"گوردون استراکان" یکی از نامزدهای جانشینی گرت ساوت گیت در تیم فوتبال میدلزبورو است.