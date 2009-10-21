افزایش بصیرت قرآنی پاسخگوی تمام نیازهای فرهنگی و مذهبی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی صبح چهارشنبه در همایش اختصاصی مسئولان هیئتهای مذهبی استان زنجان گفت: قرآن و اهل بیت (ع) که فرهنگ و گنجینه عظیم را در خود جای داده اند باید محور همه فعالیتهای شیعیان در سطح جهان باشند.

وی با بیان اینکه باید هویت اصلی شیعیان حفظ شود، افزود: توجه جدی به این گنج عظیم و تبلیغ آن در سراسر دنیا امری لازم و ضروری است.

حجت الاسلام دشتکی توجه به اعتقادات دینی و توصیه به قرآن را تاثیرگذار در این عرصه یاد کرد و گفت: اگر ما هویت اصلی خودمان را حفظ کنیم در این راستا می توانیم به رسانه جهت و هویت بخشیم و در مقابله با موضوعات، برخورد معقول و منطقی داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: ما باید در نظام ساختاری رسانه رسمی شیعه تجدید نظر کنیم که قوی تر از گذشته باشد و تاثیر گذاری خود را بهتر نشان دهد.

حجت الاسلام دشتکی با بیان این مطلب که نظام اسلامی یک نظام فرهنگی بوده و به لحاظ ماهیت نسبت به نظامهای دیگر ارجعیت دارد، گفت: نظام اسلامی به برکت هویت دینی و حکومت انسان سازی که دارد همیشه پرچمدار خون شهیدان بوده و ملل دیگر حق تجاوز و تفرقه افکنی به این نظام را ندارند.

وی از بین بردن ارزشها به ویژه از بین بردن ارزشهای دینی را سقوط قطعی برای جهان اسلام یاد کرد و گفت: ما باید از قرآن و اهل بیت (ع) نسبت به ارزشهای دین مسئول باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان در ادامه به حضور جوانان و نوجوانان در هیئتهای مذهبی اشاره کرد و گفت: متولیان تلاشگر در این حوزه باید این را مد نظر داشته باشند که با تشویق جوانان به اهل بیت (ع) و قرآن، استفاده از امکانات و تکنولوژی روز و توجه به این قشر می توانند به اهداف خود برسند.

حجت الاسلام دشتکی افزود: ما باید تاثیرگذاری رسانه شیعه را به صورت جدی برای مردم و جوانان معرفی کنیم که در زمان انحرافات این مقوله تاثیر خود را بهتر نشان می دهد.