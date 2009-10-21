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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۹:۴۵

کامران در "وانت سفید" مقابل دوربین رفت

کامران در "وانت سفید" مقابل دوربین رفت

فریبا کامران در فیلم کوتاه "وانت سفید" به کارگردانی کاوه سجادی حسینی مقابل دوربین رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم کوتاه داستان زنی است که با وانت در شهر تهران کار می‌کند، سیمین اسدی دیگر بازیگر این فیلم است. فیلمنامه را کاوه سجادی حسینی نوشته و طراحی صحنه و لباس را سهیلا گلستانی انجام داده است.

پویان کفیلی تصویربردار و مهدی صالح صدابردار این فیلم هستند. ماجد نیسی تهیه‌کننده این فیلم کوتاه است. فریبا کامران بازی در فیلم‌های سینمایی "از کنار هم می‌گذریم"، "باغ‌های کندلوس" و "چند تار مو" را در کارنامه دارد. او در مجموعه‌های "پهلوانان نمی‌میرند"، "یک مشت پر عقاب" و "بیداری" بازی کرده است.

فیلم کوتاه "وانت سفید" در جشنواره کوثر به نمایش درمی‌آید.

کد مطلب 968386

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