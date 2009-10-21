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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۹:۵۰

نخستین ایستگاه اکسیژن در بوستان ملت راه اندازی می شود

نخستین ایستگاه اکسیژن در بوستان ملت راه اندازی می شود

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 3 تهران گفت: با توجه به افزایش آلاینده های جوی و احتمال افزایش مشکلات قلبی- عروقی شهروندان اولین ایستگاه اکسیژن به صورت پایلوت در بوستان ملت راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود منیعی افزود: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته از سوی شرکت کنترل کیفیت هوا مبنی بر افزایش آلاینده های جوی و شروع زودرس آلودگی هوا، ایستگاه اکسیژن را در بوستان ملت به صورت پایلوت راه اندازی خواهیم کرد.

وی گفت: با راه اندازی این ایستگاه و بررسی آثار مثبت آن و رفع نواقص احتمالی به تدریج ایستگاههای دیگری را در معابر پر تردد فعال خواهیم ساخت.

منیعی ادامه داد: این ایستگاهها مجهز به کپسول اکسیژن جهت استفاده از شهروندانی است که به علت آلودگی هوا و افزایش آلاینده های زیست محیطی دچار کمبود اکسیژن می شوند. پخش موزیک، استفاده از کاربرد رنگ ها در برقراری آرامش و همچنین پخش تصاویر فرح بخش از دیگر امکانات پیش بینی شده در این ایستگاه خواهد بود.

معاون شهردار منطقه 3 در رابطه با تاریخ آغاز به فعالیت این ایستگاه گفت: به میمنت میلاد با سعادت امام هشتم حضرت امام رضا (ع )، ایستگاه اکسیژن را در هشتم آبان ماه برپا خواهیم ساخت و به یمن این روز مبارک به هشت نفر از اولین بازدید کنندگان هدایایی به رسم یاد بود تقدیم خواهیم کرد.

کد مطلب 968387

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