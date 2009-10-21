به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد کارگردان فیلم سینمایی "اسپری مو" و رئیس پیشین استودیو فوکس قرن بیستم جایگزین بیل کاندن و لارنس مارک میشوند که تهیهکننده مراسم پارسال اسکار بودند و توانستند یکی از جذابترین و پربینندهترین مراسم سالهای اخیر را با اجرای هیو جکمن بازیگر سرشناس تولید کنند.
اعضای هیئت مدیره آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا امسال هم قصد داشتند از زوج کاندن و مارک برای تهیهکنندگی مراسم اسکار دعوت به همکاری کنند، اما سرگرم بودن آنها در چند پروژه سینمایی مانع از حضورشان در مراسم اسکار 2010 شد. این دو پارسال برای نخستین بار کار تهیهکنندگی این مراسم را به عهده داشتند.
تام شراک رئیس جدید آکادمی اسکار درباره انتخاب شنکمن و مارک گفت: نمیتوانم خوشحالی خود را از استخدام این دو چهره مستعد پنهان کنم. سالها است که بیل را میشناسم و سپردن مسئولیت تهیهکنندگی مراسم اسکار به یک دوست دیرین خیالم را از این بابت راحت کرده است. بیل عشق و علاقهای فراوان به فیلم و سینما دارد و از تمام تجربه خود برای مراسم امسال بهره میبرد.
یکی از بزرگترین دغدغههای شنکمن و مکانیک در ماههای باقیمانده تا اجرای مراسم اسکار انتخاب یک مجری برای مراسم است که هفتم مارس روی آنتن شبکه ABC میرود. مکانیک گفت: من و آدام در کنار هم از تمام تجربههای گذشته برای اجرای بهترین مراسم ممکن استفاده و راه را برای دورههای آینده مراسم اسکار هموار میکنیم.
وی که تهیهکنندگی مشترک فیلم سینمایی "تایتانیک" به کارگردانی جیمز کامرون را در کارنامه دارد، امیدوار است بتواند تعداد بینندگان تلویزیونی هشتاد و دومین مراسم اسکار را به حدی قابل قبول برساند. سالی که "تایتانیک" بسیاری از جوایز اسکار را برد، همچنان رکورددار تعداد بینندگان تلویزیونی در تاریخ مراسم اسکار است.
شنکمن هم درباره برنامههای خود برای مراسم اسکار امسال گفت: من شخصا قصد دارم مراسمی سرگرمکنندهتر تولید کنم. فیلمها یکی از ارزشمندترین منابع تولید سرگرمی در یکی از سختترین مقاطع تاریخ سرزمین آمریکا هستند. از آنجا که سرگرمی خرید و فروش میشود، ما نمیخواهیم فقط خودمان دور هم بنشینیم، جشن بگیریم و به خودمان تبریک بگوییم.
مراسم اسکار تا چند سال پیش حدود چهار ساعت طول میکشید و برخی دلیل کاهش تعداد تماشاگران تلویزیونی آن را همین میدانستند. با کاهش تدریجی مدت زمان برگزاری مراسم، استقبال از آن بیشتر شد و امسال هم با اهدای جوایز اسکار افتخاری در یک مراسم جداگانه، انتظار میرود زمان مراسم کمتر از سالهای گذشته باشد.
نظر شما