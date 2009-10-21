بازار عسل استانداردسازی نشده/ عمر کوتاه فعالیت زنبورداری مدرن در ایران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نظام الدین سجادی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح دفتر اتحادیه سراسری زنبورداران کشور در کرج در جمع اعضای این اتحادیه اظهار داشت: بحث استانداردسازی عسل یکی از مشکلات در خصوص بازاریابی این محصول است و تاکنون نیز در خصوص استانداردسازی عسل اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: عدم استانداردسازی عسل موجب شده تا عسلهایی با کیفیت پایین وارد بازار مصرفی مردم شوند و عدم آشنایی مردم از خرید عسل با کیفیت نیز سبب شده تا این عسلها مشتری های خود را از دست ندهند.

باید در خصوص عسل باکیفیت به مردم آموزش داد

این مسئول خاطرنشان کرد: باید با آموزش صحیح مردم بتوانند عسل با کیفیت و سالم را تشخیص داده و این نوع از عسل را خریداری کنند و در همین راستا نیز تلاش شده تا عسلهای تقلبی و بی کیفیت از بازار مصرف جمع آوری شود.

سجادی در خصوص ارزش واقعی عسل نیز گفت: این محصول تا 140 برابر ارزش صنعت زنبورداری در تولیدات کشاورزی تاثیرگذار است و بدون گرده افشانی زنبورهای عسل این حجم تولیدات کشاورزی در کشور به بار نمی نشیند و این موضوع خود اهمیت این فرآورده غذایی و دارویی را نشان می دهد.

این مسئول بخش کشاورزی کشور همچنین بیان داشت: صنعت زنبورداری بیش از بحث تولید عسل در بخش تولیدات کشاورزی دارای اهمیت است.

وی اشتغالزایی، تامین انرژی و پروتئین، افزایش صادرات نفتی و اثرگذاری دارویی را از جمله فواید عسل برشمرد که در صورت توجه ویژه یه این بخش در توسعه کشور به ویژه بخش کشاورزی تاثیرگذار است.

عمر کوتاه زنبورداری مدرن و صنعتی در ایران

سجادی عنوان کرد: فعالیت زنبورداری به شکل مدرن و صنعتی عمر زیادی در کشور ما ندارد و به رغم اهمیت بسیار زیاد این صنعت نوپا و فواید و اثربخشی فراوان آن باید در زمینه توسعه کشاورزی بیش از پیش به موضوع تولید عسل و فرآورده های جانبی آن پرداخته شود.

وی گفت: به صنعت زنبورداری همانند پرورش دام و طیور پرداخته نشده و تلاش می شود در آینده سرمایه گذاری بیشتری برای این صنعت نوپا و رو به رشد صورت گیرد.