دهکردی؛ مدیرعامل همیشه غایب فولاد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سیف الله دهکری ملقب به شاغلام یکی از بازیکنان قدیمی فوتبال خوزستان که سالها سکاندار ریاست هیئت فوتبال استان بود و اواسط فصل گذشته لیگ برتر از سوی هیئت مدیره فولاد خوزستان به عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب و جانشین مسعود رضائیان شد.

دهکردی که در زمان تصدی هیئت فوتبال خوزستان همواره در دسترس پیشکسوتان و خبرنگاران بود و همواره یکی از افراد حاضر برای تماشای بازیهای تیم های خوزستانی بود ولی در پست جدید در چرخشی 180 درجه ای علاقه فراوانی به دوری از خبرنگاران و فوتبالدوستان از خود نشان داد.

هم اکنون کمتر خبرنگاری را می توان یافت که بتواند با این مرد خوش برخورد فوتبال خوزستان ارتباط برقرار کند ضمن اینکه او از ابتدای فصل تاکنون برای تماشای هیچ یک از بازیهای خانگی فولاد زحمت آمدن به ورزشگاه را به خود نداده است.

سرپرست تیم فولاد خوزستان در این خصوص به خبرنگار مهر در اهواز گفت: مدیر عاملی باشگاه فولاد خوزستان کار پر مشغله ای است و دهکردی دائما در حال کار و تلاش برای هدایت مطلوب مجموعه باشگاه فولاد است به همین دلیل وقت کافی برای حضور در وزرشگاه را ندارد.

حسین ابن قاسم افزود: هم اینک باشگاه فولاد خوزستان در حال ساخت یک مجموعه ورزشی بزرگ شامل یک ورزشگاه سرپوشیده فوتبال است که پیگیری کارهای همین مجموعه به تنهایی کار چندین نفر است.

وی با بیان اینکه در صورتیکه مشکل خاصی به خصوص در قیمت جهانی فولاد اتفاق نیفتد تا دو سال دیگر این مجموعه ورزشی تکمیل خواهد شد، گفت: این مجموعه ورزشی یک مکان منحصر به فرد در ورزش خوزستان خواهد بود.

ابن قاسم در پاسخ به این پرسش که آیا مدیرعامل فولاد برای تماشای بازی مهم استقلال اهواز و فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی حاضر خواهد شد، اظهار داشت: "بنده خدا آقای دهکردی هم اکنون بیمار است و چند روزی به محل کار مراجعه نمی کند به همین دلیل فکر می کنم قادر به حضور در ورزشگاه نخواهد بود".

فولاد خوزستان در دو بازی اخیر خود موفق به گلزنی نشده ضمن اینکه این تیم با تنها پنج گل زده از 12 بازی خود در لیگ برتر با اختلاف فاحشی عنوان بدترین خط حمله لیگ برتر را یدک می کشد.

بازی دو تیم استقلال اهواز و فولاد خوزستان روز جمعه در ورزشگاه تختی اهواز به میزبانی فولاد خوزستان برگزار می شود.

فولاد خوزستان هم اکنون با کسب 6 تساوی و 6 شکست از 12 بازی با 6 امتیاز در رده انتهایی جدول رده بندی لیگ برتر باشگاه های کشور قرار دارد.

استقلال اهواز نیز با کسب سه پبروزی، پنج تساوی و چهار شکست با کسب 14 امتیاز در رده چهاردهم جدول رده بندی قرار گرفته است.