ایستادگی 12 ساعته بر روی یک شاخه در برابر حمله تمساحها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی اس ال، استان مارتل که قایقش در آبهای شمال استرالیا غرق شده بود از ترس تمساحها 12ساعت بر روی شاخه یک درخت می ایستد تا زنده بماند.

این مرد جهانگرد در حین ماهیگیری در قایقش خوابیده بوده که ناگهان متوجه حضورش در کنار رودخانه ای مملو از تمساح های غول پیکر در شمال کشور استرالیا می شود.

وی در گفتگو با خبرنگار کی اس ال گفته است که بلافاصله پس از دیدن تمساحها تنها توانسته از یکی از شاخه های درختی که در کنار رودخانه بوده بالا برود.

مارتل مجبور شده است تمام شب تا صبح را بالای درخت در شرایطی که هر لحظه امکان شکستن شاخه درخت وجود داشته بایستد.