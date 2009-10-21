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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۵

آگاهی سلامت /

مصرف ماهی در شب منجر به دیابت می شود

مصرف ماهی در شب منجر به دیابت می شود

پزشکان انگلیسی به تازگی دریافته اند که مصرف ماهی در شبها منجر به بروز بیماری دیابت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی اس ال نیوز، افرادی که ژن و زمینه بروز این بیماری را دارند در صورت مصرف مداوم ماهی در وعده های غذایی شب دچار دیابت می شوند.

پزشکان انگلیسی اعلام کرده اند بسیاری از بیمارانی که پس از بهبودی دوباره دچار دیابت شده اند در وعده های غذایی شبهایشان در هفته بیش از سه بار ماهی مصرف کرده بوده اند.

همچنین متخصصان در نتایج این تحقیق مشخص کرده اند که مصرف میگو نیز تاثیری مشابه ماهی بر بدن بیماران دیالتی باقی می گذارد و سبب افزایش حمله دیابت در بیماران مبتلا به این بیماری می شود.

کد مطلب 968411

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