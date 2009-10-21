محمد حسین فعال امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سومین جشنواره ساعتهای آفتابی گفت: این جشنواره که فردا پنج شنبه 30 مهرماه برگزار می شود شامل بخشهای مختلفی است که از آن جمله می توان به بخش مسابقه ساعتهای آفتابی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در این مسابقه هر تیم ساعت آفتابی را طراحی کرده و می سازد، افزود: در این مسابقه تاکنون 17 تیم از میان دانشجویان، دانش آموزان و علاقه مندان به ساخت ساعتهای آفتابی با 22 ساعت آفتابی شرکت کردند و در روز برگزاری جشنواره پس از داوری، طرحهای برتر انتخاب می شوند.

امیری با تاکید بر اینکه ساعتهای آفتابی باید بر اساس محاسبات دقیق طراحی و ساخته شوند، اضافه کرد: ساخت ساعتهای آفتابی بستگی به طول و عرض جغرافیایی دارد. در طراحی این نوع ساعتها باید دقت شود تا زاویه ساعت با زاویه دایره البروج (خط حرکت خورشید در آسمان) منطبق باشد. داوریها نیز بر اساس این محاسبات و زیبایی ساعتها صورت می گیرد.

وی بخش نمایشگاهی را از دیگر بخشهای این جشنواره ذکر کرد و اظهار داشت: در این بخش افراد فعال در زمینه طراحی و ساخت ساعتهای آفتابی، ساعتهای خود را ارائه کردند. علاوه بر این ساعتهای خاصی که امکان عرضه آن در نمایشگاه نبود به صورت پوستر ارائه می شود.

دبیر جشنواره ساعتهای آفتابی به اهمیت برگزاری این جشنواره اشاره کرد و ادامه داد: از پنج هزار سال قبل بابلیها و سومریها در بین النهرین از این نوع ساعتها استفاده می کردند. از دیر باز ساعتهای آفتابی در کشور نیز وجود داشته است و برای تعیین زمان ظهر شرعی از آن استفاده می کردند. این در حالی است که این فناوری تاریخی در کشور مورد بی مهری قرار گرفته است به طوری که امروزه ساعتهای آفتابی چشمگیری در کشور وجود ندارد.

امیری با تاکید بر اینکه در حال حاضر 15 ساعت آفتابی در تهران موجود است، خاطرنشان کرد: کمتر کسی در تهران از وجود ساعت آفتابی در مراکزی چون مسجد امام، مرکز علوم ستاره شناسی و یا موزه زمان مطلع است. از این رو برای آشنایی جامعه با ساعتهای آفتابی اقدام به شناسنامه دار کردن ساعتهای آفتابی در کشور کردیم.

وی اضافه کرد: برای این امر فراخوانی را منتشر کردیم و از همه افراد خواستیم تا اطلاعات لازم در زمینه ساعت آفتابی خاص در اختیار ما قرار دهند تا نسبت به شناسنامه دار کردن آنها اقدام کنیم.

دبیر جشنواره ساعتهای آفتابی با انتقاد از بی توجهی دست اندرکاران کشور نسبت به برگزاری این جشنواره یادآور شد: این جشنواره و مسابقه از سوی انجمن نجوم ایران برگزار می شود و تنها نهادی که در برگزاری آن ما را یاری کرد موزه تماشاگه زمان بود.