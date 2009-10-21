وحشت از آنفلونزای A ترکیه ایها را بیمار کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی اس ال نیوز، براساس اطلاعیه وزارت بهداشت ترکیه شمار مبتلایان به این بیماری در مدارس ابتدایی نیز به 52 دانش آموز رسیده و بیش از پیش بر شدت نگرانی والدین و شهروندان افزوده به طوریکه بسیاری از والدین دچار شوک های شدید عصبی شده اند.

همچنین افزایش شمار دانش آموزان مبتلا به این ویروس سبب تعطیلی چهار مدرسه دیگر در شهر پر جمعیت آنکارا شده و تعداد مدارس تعطیل شده در این کشور را به 7 مدرسه رسانده است.

مسئولان وزارت بهداشت ترکیه اعلام کرده اند که تاکنون پانصد هزار واکسن از یک محموله 40 میلیونی واکسن آنفلوانزای نوع آ در اختیار پزشکان ترکیه ای قرار گرفته تا در مناطق پرخطر استفاده شود.