  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۱

از میان اخبار/

وحشت از آنفلونزای A ترکیه ایها را بیمار کرده است

وحشت از آنفلونزای A ترکیه ایها را بیمار کرده است

وزارت بهداشت ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد تعداد مبتلایان به آنفلوانزای نوعA در این کشور از مرز 570 نفر گذشته و زمینه نگرانی شدید شهروندان ترکیه ای را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی اس ال نیوز، براساس اطلاعیه وزارت بهداشت ترکیه شمار مبتلایان به این بیماری در مدارس ابتدایی نیز به 52 دانش آموز رسیده و بیش از پیش بر شدت نگرانی والدین و شهروندان افزوده به طوریکه بسیاری از والدین دچار شوک های شدید عصبی شده اند.

همچنین افزایش شمار دانش آموزان مبتلا به این ویروس سبب تعطیلی چهار مدرسه دیگر در شهر پر جمعیت آنکارا شده و تعداد مدارس تعطیل شده در این کشور را به 7 مدرسه رسانده است.

مسئولان وزارت بهداشت ترکیه اعلام کرده اند که تاکنون پانصد هزار واکسن از یک محموله 40 میلیونی واکسن آنفلوانزای نوع آ در اختیار پزشکان ترکیه ای قرار گرفته تا در مناطق پرخطر استفاده شود.

کد مطلب 968416

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها