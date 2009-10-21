دولت موظف به حمایت از گسترش واحدهای تولید نان صنعتی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه و در ادامه بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها ماده ششم آن را تصویب نهایی کردند.

بر این اساس دولت موظف است علاوه بر اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی لازم برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی برای جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجرای این قانون، ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می شود نیز کمک کند.

مقرر شد آئین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران برسد.

نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها ماده هفتم این لایحه که دولت را مکلف می کرد اصلاح قیمت کالا و خدمات موضوع این قانون از قبیل حامل های انرژی، گندم، برنج، شیر، روغن و شکر را در سالهای برنامه پنجم از اردیبهشت ماه هر سال اعمال کند، حذف کردند.

پیشنهاد حذف ماده هفتم را عیسی جعفری نماینده کبودرآهنگ مطرح کرد.

وی گفت: با توجه به افزایش سالانه قیمت ها در صورتی که بخواهیم قیمت کالا و خدمات را از اردیبهشت اعمال کنیم هر سال دو بار شاهد افزایش قمیت ها خواهیم بود.

همچنین محمد رضا فرزین نماینده دولت و سخنگوی کارگروه ویژه طرح تحول اقتصادی دولت در موافقت با حذف این ماده به نمایندگان اطمینان داد که افزایش قیمت های حامل های انرژی و سایر کالاهایی که مشمول این قانون می شوند بر اساس جدولی زمان بندی شده اعمال می شود و به تعیین زمان خاص برای افزایش قیمت ها نیازی نیست.