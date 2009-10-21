عدم تامین قیر مهمترین مشکل اتمام پروژه آزادراه قزوین - رشت است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان صبح چهارشنبه در جلسه پیگیری مسائل مرتبط با آزاد راه قزوین - رشت، افزود: کمبود قیر در ماه های اخیر موجب بروز مشکلات عدیده ای در اجرای پروژه های مختلف استان به ویژه آزاد راه قزوین - رشت شده است.

وی با بیان اینکه مشکل تامین قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی در سایر استانهای کشور نیز وجود دارد، اظهار داشت: باتوجه به تحویل قیر برای پروژه های راهسازی به صورت حواله ای، پیمانکاران و شهرداری ها سهیمه قیر خود را با مشکل فراوان تحویل می گیرند و در بعضی موارد نیز موفق به دریافت سهمیه خود نمی شوند.

قهرمانی همچنین با تاکید برضرورت ساخت خدمات رفاهی بین راهی در مسیر آزاد راه قزوین - رشت، گفت: با توجه به حضور مسافران بسیار زیاد از اقصی نقاط کشور در این منطقه و اهمیت تامین مسائل رفاهی و تفریحی، ارائه خدمات لازم از قبیل جایگاه سوخت رسانی، CNG، نمازخانه، استراحتگاه بین راهی و مهمانپذیر و رستوران، هلال احمر و اورژانس امری ضروری است.

وی اظهار داشت: تمامی دستگاه های مرتبط باید نهایت همکاری را با مجری ساخت آزادراه داشته باشند زیرا ساخت آزادراه قزوین - رشت یکی از مطالبات به حق مردم گیلان و کشور است و باید هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.

استاندار گیلان ادامه داد: پس از بهره برداری از آزاد راه قزوین - رشت و سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی راه آهن قزوین رشت - انزلی - آستارا و سوق دادن اعتبارات بیشتری به این پروژه در رأس فعالیتهای عمرانی استان قرار دارد.