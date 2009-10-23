ابومازن مجری طرحهای صهیونیستی/ توطئه سران عرب و اسرائیل بر ضد فلسطین

"ولید محمد علی" در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره علت بی تحرکی کشورهای عربی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین گفت : ما باید اذعان کنیم، که رژیمهای عرب با دشمن صهیونیستی همکاری تنگاتنگ دارند، و این همکاریها به جایی رسیده است ، که آنها با این دشمن مردم منطقه، علیه ملتهای آزادیخواه به ویژه ملت فلسطین، توطئه چینی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه ما فقط کشورهای مستقل و آزادیخواه را به حمایت و یاری ازمردم فلسطین فرا می خوانیم ، خاطر نشان کرد : ما از رژیمهای عرب ذلیل و دنباله رو آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ چیزی نمی خواهیم و حتی از اینها نمی خواهیم ذره ای از اموالشان را در اختیار ملت فلسطین بگذارند؛ زیرا می دانیم اموال و پولهای آنها فاسد و نامشروع است.

رئیس مرکز پژوهشهای فلسطین اظهارداشت : همچنین ملتهای منطقه از رژیمها و حکام عرب که در برابر خواسته های دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی تسلیم می شوند، هیچ انتظاری ندارند، جز اینکه، آنها دست از شرارتشان علیه مردم فلسطین، مسئله قدس و مسجد الاقصی بردارند، و به این ملت مبارز و نیز مقاومت فلسطین و نیز مردم و مقاومت اسلامی لبنان شر نرسانند.

وی درباره درخواست رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای به تاخیر انداختن بررسی گزارش گلدستون درباره جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ غزه که به سبب خشم و انزجار شدید ملت فلسطین و فشار افکارعمومی مجبور به ارجاع آن به شورای حقوق بشر شد، به مهر گفت : به نظر می رسد، ابومازن مجری طرحهای رژیم صهیونیستی در فلسطین است .

محمد علی تاکید کرد : جای هیچ شکی نیست، که ماموریت ابومازن درتشکیلات خودگردان، ائتلاف و همکاری با دشمن صهیونیستی است، همانطور که برای همه روشن است، وی هر آنچه انجام می دهد، در خدمت به منافع عالی اشغالگران قدس است.

این کارشناس مسائل خاورمیانه، با بیان اینکه رهبری تشکیلات خودگردان برخلاف عزم و اراده ملت فلسطین حرکت می کند، یاد آورشد : ابومازن می خواست، با تعویق بررسی گزارش گلدستون، بر جنایات رژیم صهیونیستی بر ضد مردم بیگناه غزه سرپوش بگذارد؛ و درواقع او از طریق این درخواست، تلاشهای بسیاری کرد تا بیگناهی دشمن صهیونیستی در حمله به غزه را برای جهانیان ثابت کند، اما در این راه ناکام ماند.

وی با اشاره به استمرار جنایات اشغالگران اسرائیلی علیه قدس ، مسجد الاقصی و نیز گروههای جهادی فلسطین و سکوت ابومازن در برابر این اقدامات تجاوزکارانه تصریح کرد: نخستین گام این است، که همه ما باید برای کنار گذاشتن رئیس تشکیلات خودگردان از صحنه فلسطین تلاش کنیم. همانطوری که ما موفق شدیم دیگرحاکمان خیانتکار به ملت فلسطین را از صحنه کنار بزنیم .

محمد علی در پایان، همه کشورهای اسلامی و عربی را به حمایت از مسئله فلسطین دعوت کرد، و گفت : ما از جمهوری اسلامی ایران، سوریه، ونزوئلا، کوبا و تمام آزادگان جهان می خواهیم، همچنان به حمایت از ملت فلسطین ادامه دهند و در برابر دشمن صهیونیستی بایستند.