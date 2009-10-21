اتلاف سگهای ولگرد بوشهر محدودیتهای متعددی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی اکبر خوشرو صبح چهارشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: ممکن نبودن ورود تیم های عملیاتی شهرداری به محوطه های نظامی و عدم اتلاف سگ های ولگرد در این مناطق موجب تکثیر این حیوانات شده است.
وی اظهار داشت: علیرغم نامه نگاری های انجام شده جهت ورود تیمهای عملیاتی شهرداری به محوطه های نظامی و انتظامی برای اتلاف سگ های ولگرد متأسفانه تاکنون پاسخ مثبتی از این ارگانها دریافت نکرده ایم.
مدیر خدمات شهری شهرداری بوشهر با اشاره به وقوع برخی حوادث در مناطق جنوبی شهر بوشهر اظهار داشت: متأسفانه در مناطق جنوبی بوشهر به خصوص در تنگک ها شاهد بروز مشکلاتی از قبیل گزندگی بوده ایم که بسیار نگران کننده است.
خوشرو با بیان این که تاکنون اتلاف های بسیار خوبی در سطح شهر صورت گرفته است، گفت: تنها راه حل موجود جهت برون رفت از این مشکلات را همکاری نهادهای نظامی و انتظامی جهت صدور مجوز و ورود تیم های عملیاتی شهرداری به داخل این محوطه ها و اتلاف سگهای ولگرد است.
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