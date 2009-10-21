اتلاف سگهای ولگرد بوشهر محدودیتهای متعددی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی اکبر خوشرو صبح چهارشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: ممکن نبودن ورود تیم های عملیاتی شهرداری به محوطه های نظامی و عدم اتلاف سگ های ولگرد در این مناطق موجب تکثیر این حیوانات شده است .

وی اظهار داشت: علیرغم نامه نگاری های انجام شده جهت ورود تیمهای عملیاتی شهرداری به محوطه های نظامی و انتظامی برای اتلاف سگ های ولگرد متأسفانه تاکنون پاسخ مثبتی از این ارگانها دریافت نکرده ایم .

مدیر خدمات شهری شهرداری بوشهر با اشاره به وقوع برخی حوادث در مناطق جنوبی شهر بوشهر اظهار داشت: متأسفانه در مناطق جنوبی بوشهر به خصوص در تنگک ها شاهد بروز مشکلاتی از قبیل گزندگی بوده ایم که بسیار نگران کننده است .

خوشرو با بیان این که تاکنون اتلاف های بسیار خوبی در سطح شهر صورت گرفته است، گفت: تنها راه حل موجود جهت برون رفت از این مشکلات را همکاری نهادهای نظامی و انتظامی جهت صدور مجوز و ورود تیم های عملیاتی شهرداری به داخل این محوطه ها و اتلاف سگهای ولگرد است.