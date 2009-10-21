آرمانهای انقلاب با زبان هنر نهادینه می شود/تعمیم موسیقی آذربایجانی اشکالی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی شامگاه سه شنبه در دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی افزود: ارائه آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی با زبان هنر در ترویج این مفاهیم نقش بسزایی دارد.

وی جایگاه فرهنگ و هنر در جامعه اسلامی را رفیع دانست و گفت:آذربایجان شرقی باید در این حوزه ها از سطح بالایی برخوردار بوده و بتواند در سطح کشور ابراز وجود کند.

استاندار آذربایجان شرقی پتانسیل های بالقوه فرهنگی و هنری در این منطقه را بسیار فروان خواند و افزود:باید نخبگان فرهنگی شرایط لازم برای شکوفایی این استعدادها را فراهم کرده و مسئولان نیز بر همین اساس تعالی فرهنگی منطقه را محقق نمایند.

وی با اذعان به وجود کاستی های حوزه فرهنگ در سطح ملی و استانی، اضافه کرد: با وجود تاثیر شگرف این حوزه بر رشد و اعتلای عرصه های مختلف جامعه، استفاده مطلوب از این حوزه در سال های اخیر صورت نگرفت.

بیگی با تاکید بر اینکه تحولات عمیقی در حوزه فرهنگی در دولت دهم به وقوع خواهد پیوست، افزود:باید بستر این تحول عظیم را آماده کرده و با مدیریت صحیح منابع، از این تحولات در مسیر رشد و ترقی جامعه سود جست.

استاندار آذربایجان شرقی با اعلام آمادگی حمایت از سرمایه گذاران برای توسعه سینماهای منطقه، اضافه کرد:سیاست های اصل 44، دولت را از سرمایه گذاری جدید منع کرده و از همین رهگذر باید حضور سرمایه گذاران بخش غیردولتی پررنگتر شود.

وی با تاکید بر رعایت شرایط روز جامعه توسط سرمایه گذار حوزه سینما، اظهار داشت: به دنبال پیشرفت و توسعه چشمگیر، دیگر زمان ساخت سینما و یا سالن نمایش 400 یا 500 نفری گذشته است؛ هم اکنون باید سینماهایی طراحی و ساخته شوند که پنج سالن 50 یا 60 نفری داشته باشند.

بیگی نقش آموزش در عرصه سینما را مهم ارزیابی کرد و افزود: باید جوششی در بین فعالان سینما ایجاد شود و کارگاه های بازآموزی و آموزش سینما با حضور اساتید این فن برگزار گردد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در دوره دولت نهم آثار خوب سینمایی تولید نشد، گفت: دولت اصلاحات با تولید آثاری که گاهاً زمینه های انحراف در آن ها دیده می شد موفق شد نگرش و بینش خود را به افکار عمومی انتقال دهد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود این وضعیت در دولت دهم تصریح کرد:از تولید آثار سینمایی که با رویکرد دولت دهم دایر برعدالت ورزی، گسترش معنویت، احترام به مردم و توجه به توده های محروم انطباق داشته باشد، حمایت می شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین تعمیم موسیقی سنتی و بومی آذربایجانی را فاقد اشکال دانست و با اشاره به سخنان رئیس جمهوری در سفر سوم به تبریز، افزود: وقتی رئیس جمهور به ضرورت توجه به زبان آذری تاکید می کند چه اشکالی دارد موسیقی آذربایجانی تعمیم یابد؟

وی با تاکید بر اجابت خواست و مطالبه عموم مردم آذربایجان مبنی بر اشاعه موسیقی آذربایجانی افزود: اگر این مهم اتفاق نیفتد سایرین، این فرهنگ که متعلق به ما و نیاکان ماست را به خود منتسب خواهند کرد.

بیگی ایجاد فضا و امکانات لازم برای آموزش موسیقی در آذربایجان شرقی را نیز ضروری خواند و گفت: در یکی از سفرهای خارجی، رئیس یک مرکز دانشگاهی دختر و پسری تبریزی را که مشغول تحصیل موسیقی در آن آکادمی بودند را معرفی کرد که به دلیل کمبود امکانات به این کشور مهاجرت کرده بودند.

بیگی با ابراز تاسف از مشاهده چنین صحنه هایی، جوانان ایرانی مقیم در سایر کشورها را در معرض خطر آسیب های مختلف دانست و اضافه کرد:امکان بازگشت چنین هموطنانی به داخل کشور کم است و حتی اگر به کشور نیز بازگردند فرهنگ بیگانه را به ایران منتقل خواهند کرد که معقول نیست.

وی خاطر نشان کرد: مدیریت ارشد آذربایجان شرقی آماده است از توسعه هنر موسیقی و بسترسازی برای رشد این هنر به طور کامل حمایت کند.

بیگی با تاکید بر اینکه زمینه تصمیم گیری در این خصوص را باید اهالی موسیقی فراهم کنند، افزود: باید با پرهیز از خودسانسوری، تصمیمی اتخاذ کرد که از برخی حساسیت های خودساخته فاصله داشته باشد.

وی گفت:تصمیم های جامع در این خصوص علاوه بر دارا بودن قابلیت اجرا در منطقه، قابل ارائه به شورای فرهنگ عمومی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز است تا تصمیم گیری ها نظامند شوند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین مشکل مسکن هنرمندان و فرهیختگان را یادآور شد و با رد تقاضاهایی مبنی بر ارائه تسهیلاتی ویژه به این قشر، افزود: نگاه دولت دهم این است که عدالت در جای جای کشور و در بین طبقه های مختلف گسترده شود.

بیگی افزود: اگر قرار باشد با گروه هایی خاص، برخوردهایی خاص صورت گیرد گروه های خاص زیادی وجود دارند که نیازمند برخورد خاص خواهند بود.

وی در عین حال، مسکن مهر را بهترین محل ممکن برای ارائه تسهیلات مسکن به هنرمندان برشمرد و نسبت به انجام پشتیانی های لازم برای تحقق آن، اعلام آمادگی کرد.

در این نشست صمیمی، تعدادی از هنرمندان و فرهیختگان آذربایجان شرقی در سخنان جداگانه ای به برخی از مسایل پیش روی این قشر پرداختند که تامین مسکن، ساماندهی و تقویت مقوله آموزش فیلمسازان و سینماگران، ضرورت تشکیل بنیاد شهریار و بنیاد موسیقی، لزوم ایجاد سالن های نمایش و سینما و نیز تاسیس شهرک هنرمندان در تبریز مهمترین آنها بود.