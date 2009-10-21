به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر رضوی هشت اثر صحنهای به همراه مجالس شبیهخوانی، نمایشهای خیابانی و رادیو تئاتر اجرا میشوند. در بخش مسابقه ایران در این روز نمایش "به باران بگویید..." محمد الهی از مشهد، "در این سالهای بیتقویم" فرشاد منظوفینیا، "مردود خرداد" محمد زواربیریا، "مکاشفه" بهنام بختیاری و "خرقه" علی صادقی از اصفهان به ترتیب در سالنهای چهارسو، قشقایی و سایه مجوعه تئاتر شهر، تالار هنر و خانه نمایش اداره تئاتر به صحنه میروند.
همچنین نمایش "بیداری در خواب هزارمن" علی ثقفی در بخش تجربی جشنواره در کارگاه نمایش تئاتر شهر اجرا خواهد شد. بخش بینالملل جشنواره هم میزبان نمایش "زنجیرطلا" آسیهخانم حیدراوا از کشور آذربایجان است که در سالن شماره یک ایرانشهر به صحنه میرود. نمایش "ضامن" محمودرضا رحیمی نیز در بخش میهمان جشنواره و در سالن شماره دو ایرانشهر اجرا میشود.
در بخش مجالس شبیهخوانی مجلس "شهادت امامزاده محمدتقی" سعید نبئی و اصغر شیرمحمدی از رودهن، در بخش آیینهای نمایشی "مرشدیخوانی" از مصطفی شاهحسینی تفرش، در بخش نمایشهای خیابانی نمایش "مسافر" مهسا هراتی و "یک لنز برای نگاتیو سوخته" اکبر قهرمانی و در بخش رادیو تئاتر هم نمایش "یورت" بهرام سرورینژاد اجرا میشود.
هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر رضوی از 27 مهر تا دوم آبانماه در تهران و بندرعباس برگزار میشود.
هفتمین جشنواره تئاتر رضوی چهارشنبه 29 مهرماه در بخش بینالملل میزبان نمایش "زنجیر طلا" به کارگردانی آسیهخانم حیدراوا از کشور آذربایجان است.
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