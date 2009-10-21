سیا فیس بوک و توییتر را جاسوسی می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، "کیو- تل" بازوی مالی سیا و دیگر آژانسهای آمریکا به شدت بر روی خرید شرکت نرم افزاری Visible Technologies سرمایه گذاری کرده است. این شرکت برنامه هایی را تولید می کند که قادرند شبکه های اجتماعی را رصد کنند.

این نرم افزار در عمل می تواند روزانه بیش از یک میلیون پست و مکالمه آنلاین حاضر در روی بلاگها، گردهماییها، یوتیوب، توییتر، فیس بوک و آمازون را ردیابی کند.

در حال حاضر این نرم افزارها هر پست را در مقولات مثبت، منفی، ترکیبی و خنثی و سایر پارامترها طبقه بندی می کند. با این کار تهیه نوعی فهرست از کاربردهای بحرانی، آماری و اطلاعات دیگر امکانپذیر می شود و از این پس قرار است سیا از این طبقه بندیها جهت ردیابی شبکه های اجتماعی استفاده کند.

براساس گزارش وایرد، هدف سیا از این اقدام کنترل فعالیتهایی است که روی بلاگها و سایتهای خارجی رخ می دهد.

هنوز ارزش این سرمایه گذاری "کیو- تل" در خرید Visible Technologies اعلام نشده است. این شرکت با این هدف راه اندازی شد که به شرکتهای خصوصی که در بازار آنلاین به سایتها و وبلاگهایی که ترافیک بالایی از شبکه را اشغال کرده اند علاقه دارند اطلاعاتی را عرضه کند. گردش مالی سالانه این گروه 20 میلیون دلار در سال است.

در حال حاضر 70 درصد از کاربران فیس بوک خارج از آمریکا قرار دارند که روزانه صدها میلیون پیام را در این شبکه اجتماعی مبادله می کنند. با این اقدام سیا تمام این کاربران زیر کنترل سازمان جاسوسی آمریکا قرار خواهند گرفت.