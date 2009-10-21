اولین جشنواره "فراگیری نخستین واژه" در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، اولین جشنواره «فراگیری نخستین واژه» صبح چهارشنبه با حضور جمعی از مدیران شرکت آب و فاضلاب، مسئولان سازمان آموزش و پرورش استان، دانش آموزان سال اول ابتدایی و خانواده‌های آنها در دو مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه قم برگزار شد.



سرپرست شرکت آب وفاضلاب استان قم در این مراسم طی سخنانی نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به اینکه دانش آموزان نخستین واژه‌ای که در دوران تحصیل فرا می‌گیرند واژه آب است، تلاش شده است با برگزاری جشنواره «فراگیری نخستین واژه» اهمیت این مایع حیاتی نیز برای این کودکان برجسته شود و آنها از همین ابتدا در مسیر رفتار صحیح در استفاده از آب حرکت کنند.



عبدالحمید توکلی‌بینا با اشاره به محدودیت منابع آب کشور، آموزش را اولین گام در راستای تغییر نگرش‌ها و رفتا‌رهای فردی و اجتماعی دانست و ادامه داد: با توجه به اهمیت آب درزندگی تمام موجودات تلاش کردیم با برگزاری این جشنواره ضمن تبیین اهمیت آب برای دانش آموزان، نحوه استفاده صحیح از آب را به آنها آموزش دهیم و رفتارهای غلطی که در استفاده از آب وجود دارد را اصلاح کنیم.



وی با اشاره به برگزاری این جشنواره برای دانش آموزان سال اول ابتدایی گفت: در این جشنواره سعی شده است از اولین گام‌های آموزش در دبستان که سال اول تحصیل دانش ‌آموزان است، قدر و منزلت آب به آنها یادآوری شود تا کودکان و خانواده‌ها بتوانند رفتار صحیح‌تری در استفاده از آب اعمال کنند.



سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان قم خواستار تغییر نگرش نسبت به استفاده از آب در جامعه شد و خاطرنشان کرد: باید رفتار سخاوتمندانه استفاده از آب اصلاح شود و در استفاده از این مایع حیاتی به عنوان یک کالای ارزشمند دقت لازم صورت گیرد.



وی همچنین از همکاری سازمان آموزش و پرورش با شرکت آب و فاضلاب در برگزاری جشنواره "فراگیری نخستین واژه" قدردانی کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم در سایه این همکاری‌های صمیمانه فرهنگ استفاده صحیح از آب را در بین دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها نهادینه کنیم و شاهد اصلاح رفتار مصرفی مردم از آب باشیم.



به صدا درآوردن زنگ آب، تقدیر از مدیران و مربیان تلاشگر در مصرف بهینه آب، برگزاری مسابقه، اجرای سرود، اجرای برنامه‌های شاد با حضور هنرمندان صدا و سیما و همچنین برگزاری کلاس نمادین آموزش واژه «آب» برای دانش ‌آموزان از دیگر برنامه‌های نخستین جشنواره فراگیری نخستین واژه بود.