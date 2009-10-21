اعلام آمادگی ایران برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در حوزه صنعت و معدن

محمد مسعود سمیعی نژاد در حاشیه بازدید از روند عملیات اکتشاف معدن طلای اندریان ورزقان به خبرنگار مهر گفت: دولت دهم ثابت کرده است در راستای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در تمام حوزه ها به ویژه بخش صنعت و معدن از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.

وی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نیز برای تشویق سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف به ویژه در سرمایه گذاری های مشترک با طرف ایرانی، قوانین و مقررات سهلی را مورد تصویب قرار داده است.

معاون وزیر صنایع و معادن اضافه کرد: بازدید امروز از معدن طلای اندریان نیز به منظور اعلام حمایت دولت از سرمایه گذاران خارجی انجام شد تا این قشر از عزم کشورمان در پشتیبانی از سرمایه گذاری خارجی اطمینان خاطر کسب کنند.

وی به تنوع مواد معدنی آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: اراده مسئولان محلی منطقه نیز بر حمایت جدی از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در تمام حوزه ها به خصوص در بخش معدن استوار است.

سمیعی نژاد خطاب به سرمایه گذار خارجی فعال در این معدن تصریح کرد: با وجود تبلیغات دروغین و بی امان دشمنان نظام علیه کشور، تمام امکانات در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار دارد.

وی با اشاره به نزدیکی اتمام مراحل نهایی عملیات اکتشاف معدن طلای اندریان، خاطرنشان کرد: سیاست دولت ایران این است که تا حصول نتیجه معین که تولید ماده با ارزش افزوده است از سرمایه گذار خارجی مشارکت کننده در این پروژه حمایت کند.

عملیات اکتشاف معدن طلای اندریان ورزقان در آذربایجان شرقی با مشارکت 90 درصدی یک شرکت گرجستانی در حال انجام است.