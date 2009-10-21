نجفی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مستند "گناه گوهر" درباره فیلم "قدمگاه" ساخته محمدمهدی عسگر پور است که در قالب مجموعه "یک فیلم، یک تجربه" پخش می‌شود. از آنجائیکه مضمون فیلم راجع به اخلاق و مذهب است و اینکه یک جامعه مذهبی باید اخلاقی تر باشد سعی شده در این فیلم روی این موضوع تاکید بیشتری شود.

وی افزود: محور این مستند بر اساس موضوع فیلم است. در "قدمگاه" درباره دو موضوع بحث می‌شود یکی ظلمی که به یک زن می شود و دوم اینکه نیمه شعبان در راه است، در این مستند تلاش شده که با مصاحبه با کارشناسان و منتقدان این مسائل بیشتر کالبد شکافی شود و ارتباط آن با جامعه مورد بررسی قرار گیرد.

نجفی در این مستند با مهرزاد دانش و آنتونیا شرکا به عنوان منتقد، فرشته ولی‌مراد وحسامی‌نژاد به عنوان کارشناس فرهنگی با سمیرا اصلان پور به عنوان کارشناس ادبیات با محمد رضایی‌راد در مقام نویسنده و با کارگردان فیلم گفتگو کرده است.

عوامل "گناه گوهر" عبارتند از تصویربرداران: محمد رضا جهان پناه، کوهیار کلاری، صدابردار: محمد رضا طائی، تدوینگر: فاطمه طارمی زاده، مدیر تولید: لیلا خوانساری، تهیه‌کننده: ناهید دل‌آگاه.