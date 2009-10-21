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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۷

مستند "قدمگاه" فردا از شبکه چهار پخش می‌شود

مستند "قدمگاه" فردا از شبکه چهار پخش می‌شود

مستند "گناه گوهر" به کارگردانی نسیم نجفی در قالب مجموعه "یک فیلم ،یک تجربه" فردا ساعت 21:45 دقیقه از شبکه چهار پخش می‌شود.

نجفی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مستند "گناه گوهر" درباره فیلم "قدمگاه" ساخته محمدمهدی عسگر پور است که در قالب مجموعه "یک فیلم، یک تجربه" پخش می‌شود. از آنجائیکه مضمون فیلم راجع به اخلاق و مذهب است و اینکه یک جامعه مذهبی باید اخلاقی تر باشد سعی شده در این فیلم روی این موضوع تاکید بیشتری شود.

وی افزود:  محور این مستند بر اساس موضوع فیلم است. در "قدمگاه" درباره دو موضوع بحث می‌شود یکی ظلمی که به یک زن می شود و دوم اینکه نیمه شعبان در راه است، در این مستند تلاش شده که با مصاحبه با کارشناسان و منتقدان این مسائل بیشتر کالبد شکافی شود و ارتباط آن با جامعه مورد بررسی قرار گیرد.

نجفی در این مستند با مهرزاد دانش و آنتونیا شرکا به عنوان منتقد، فرشته ولی‌مراد وحسامی‌نژاد به عنوان کارشناس فرهنگی با سمیرا اصلان پور به عنوان کارشناس ادبیات با محمد رضایی‌راد در مقام نویسنده و با کارگردان فیلم گفتگو کرده است.

عوامل "گناه گوهر" عبارتند از تصویربرداران: محمد رضا جهان پناه، کوهیار کلاری، صدابردار: محمد رضا طائی، تدوینگر: فاطمه طارمی زاده، مدیر تولید: لیلا خوانساری، تهیه‌کننده: ناهید دل‌آگاه.

کد مطلب 968463

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