رئیس سازمان بازرسی از طرح توسعه حرم مطهر حضرت معصومه بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این بازدید از پروژههای توسعه غربی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه سلامالله علیها، توسعه مسجد اعظم، کتابخانه مرحوم آیتالله بروجردی، پوشش روی رودخانه پروژه میدان بزرگ امام خمینی(ره) و پروژه توسعه شرقی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه سلامالله علیها دیدن کرد.
حجتالاسلام محمودآبادی مدیرکل بازرسی قم نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور را همراهی میکرد.
حجتالاسلام پورمحمدی پس از بازدید در نشستی با رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم، مدیرعامل سازمان زیباسازی و نوسازی اطراف حرم و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی و مسئول پروژه توسعه شرقی اطراف حرم معصومه سلامالله علیها شرکت کرد.
در این جلسه مسئولان پروژهها درخصوص مراحل و روند پیشرفت طرحها گزارشی ارائه کردند.
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