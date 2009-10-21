مریم ناصح صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این طرح فرهنگی تحت عنوان "یاد ایام" هرساله تهیه می‌شود و در اختیار مدارس علمیه خواهران قرار می‌گیرد، تصریح کرد: این طرح یک برنامه پیشنهادی به منظور جهت‌دهی برنامه‌های فرهنگی مدارس در مناسبت‌های مختلف به شمار می‌رود.



وی با بیان اینکه هر سال یک موضوع محوری برای طرح یاد ایام تعریف می‌شود، ادامه داد: امسال موضوع محوری این طرح ولایت فقیه است.



ناصح هدف از محوریت ولایت فقیه در برنامه‌های فرهنگی امسال مدارس علمیه خواهران را شناساندن بهتر جایگاه ولایت فقیه در مدارس عنوان کرد و گفت: امسال برای نخستین بار دوره کوتاه‌مدتی نیز با موضوع ولایت فقیه در مدارس اجرا می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: این طرح علاوه بر موضوع محوری به نامگذاری سال‌ها نیز توجه ویژه‌ای دارد و امسال اصلاح الگوی مصرف مدنظر قرار گرفته است.



مدیر پرورشی معاونت فرهنگی تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه طرح "یاد ایام" به عنوان یک طرح پیشنهادی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی سال به شمار می‌رود، ادامه داد: مدارس با توجه به امکاناتی که در اختیار دارند و نیاز طلاب نسبت به اجرای این برنامه‌ها اقدام می‌کنند.



وی یکی دیگر از اهداف تهیه این طرح را یکسان‌سازی و هدفمند کردن فعالیت‌های فرهنگی در مدارس عنوان کرد و افزود: مخاطب اصلی این طرح، مدارس تازه‌تاسیس و یا مدارسی که مدیران آنها تغییر کرده‌اند، بوده‌اند.



ناصح گفت: معاونت فرهنگی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تلاش می‌کند تا با اجرای این برنامه‌ها سطح بینش علمی طلاب را افزایش دهد.