یوسف زندی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: گروهی متخصص از کشور سوئیس ( SM Team ) از مجموعه ارک بازدید کرده اند و کار مطالعاتی اولیه برای مقاوم سازی این بنا صورت گرفته است.

وی افزود: پس از پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی به مرکز ملی مقاوم سازی جهت مقاوم سازی ارک و بازار تبریز، رایزنی هایی با این سازمان صورت گرفت که در صورت توافق میراث فرهنگی، آماده آغاز مقاوم سازی این دو بنا هستیم.

زندی، ارک و بازار تبریز را بخشی از فرهنگ استان توصیف کرد و گفت: مهمترین مشکل ارک تبریز بحث پی و ساختار پی است که برای مقاوم سازی آن با مقاوم سازی سازه و زیر سازه از چندین روش در کنار هم استفاده خواهد شد.

وی از همکاری چند تیم متخصص در بررسی مقاوم سازی ارک خبر داد و بیان داشت: از نظر ما مشکلی برای مقاوم سازی این بنا وجود ندارد و آماده آغاز کار هستیم.

زندی خاطرنشان کرد: پروژه ارک و بازار تبریز نباید به دست فراموشی سپرده شده و در حاشیه مسائل دیگر قرار گیرند و باید هرچه سریعتر برای مقاوم سازی آن اقدام شود.