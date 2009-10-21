بحرین انفجار تروریستی سیستان و بلوچستان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر مطبوعاتی سفارت ایران در منامه، در ملاقات صبح امروز چهارشنبه "امیرعبداللهیان" سفیر جمهوری اسلامی ایران در منامه و"شیخ خالد بن حمد آل خلیفه" وزیر خارجه بحرین روابط فیمابین دوکشور در زمینه های مختلف و راههای توسعه و گسترش هرچه بیشتر آن در عرصه های گونانگون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این ملاقات روابط فیما بین دوکشور دوست و برادر در عرصه های دو جانبه، منطقه ای وبین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اهمیت گفتگوهای دوجانبه و منطقه ای بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس تاکید شد.

شیخ خالد تاکید کرد انجام مذاکرات و گفتگوهای مستقیم در سطح منطقه به ایجاد امنیت و ثبات هرچه بیشتر منطقه کمک می نماید و امنیت و ثبات منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه انجام شود.

وزیر خارجه بحرین در این دیدار که در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در منامه برگزار شد مراتب تسلیت ملک حمد پادشاه بحرین را به مناسبت وفات والده سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور اعلام داشت.

امیرعبداللهیان ضمن تشکر و تقدیر، آمادگی جمهوری اسلامی ایران جهت توسعه وگسترش هرچه بیشتر روابط دو جانبه درعرصه های مختلف و منطقه ای و بویژه با پادشاهی بحرین، اعلام کرد.