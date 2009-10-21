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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۹

جشنواره داستان کوتاه "شهروند" در یاسوج خاتمه یافت

یاسوج - خبرگزاری مهر: نخستین جشنواره داستان کوتاه شهروند با موضوع فرهنگ شهرنشینی با معرفی برگزیدگان خود در یاسوج خاتمه یافت.

دبیر جشنواره داستان کوتاه شهروند در حاشیه مراسم اختتامیه این جشنواره به خبرنگار مهر در یاسوج گفت: در این جشنواره که با هدف توسعه فرهنگ شهرنشینی و شناخت مشکلات فرهنگی و اجتماعی شهر یاسوج برگزار شد، 164 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید.

مهران مظفری بیان کرد: از آثار رسیده، 10 اثر در دو بخش کودکان و بزرگسالان به عنوان آثار برتر از سوی داوران این جشنواره انتخاب شد.

وی اظهار داشت: در بخش بزرگسالان این جشنواره آثاری از رضا شریعتی، فرهاد کوه پیما، فلک راموشکی، هدایت غلامی و شهربانو پاک نژاد و حائز رتبه های برتر شدند.

مظفری عنوان کرد: آثار منتخب این جشنواره در قالب کتابی چاپ خواهد شد و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 968487

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