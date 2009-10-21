جشنواره داستان کوتاه "شهروند" در یاسوج خاتمه یافت

دبیر جشنواره داستان کوتاه شهروند در حاشیه مراسم اختتامیه این جشنواره به خبرنگار مهر در یاسوج گفت: در این جشنواره که با هدف توسعه فرهنگ شهرنشینی و شناخت مشکلات فرهنگی و اجتماعی شهر یاسوج برگزار شد، 164 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید.

مهران مظفری بیان کرد: از آثار رسیده، 10 اثر در دو بخش کودکان و بزرگسالان به عنوان آثار برتر از سوی داوران این جشنواره انتخاب شد.

وی اظهار داشت: در بخش بزرگسالان این جشنواره آثاری از رضا شریعتی، فرهاد کوه پیما، فلک راموشکی، هدایت غلامی و شهربانو پاک نژاد و حائز رتبه های برتر شدند.

مظفری عنوان کرد: آثار منتخب این جشنواره در قالب کتابی چاپ خواهد شد و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.