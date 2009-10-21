دو امتیاز به شاهین بوشهر افزوده شد

مجید حسینی کنگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در دیدار شاهین پارس بوشهر و پاس همدان که در هفته نهم مسابقات لیگ برتر کشور برگزار شده بود، یکی از بازیکنان تیم پاس به رغم سه اخطاره بودن در ترکیب تیم قرار گرفته بود .

وی اظهار داشت: بر اساس این عدله پس از تنظیم اعتراضیه ای رسمی به کمیته انضباطی و ارائه مستندات و فیلم سه بازی که این بازیکن اخطار دریافت کرده بود، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی های لازم سه امتیاز بازی با پاس همدان را به شاهین واگذار کرد و این تیم 11 امتیازی شد .

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین پارس بوشهر گفت: همچنین بهروز شاه علیدوست بازیکن خاطی تیم پاس همدان نیز به دو جلسه محرومیت از بازی محکوم شد.

دیدار تیمهای شاهین پارس جنوبی و پاس همدان در هفته نهم لیگ برتر با نتیجه مساوی یک بر یک پایان یافته بود.