دو امتیاز به شاهین بوشهر افزوده شد

مجید حسینی کنگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در دیدار شاهین پارس بوشهر و پاس همدان که در هفته نهم مسابقات لیگ برتر کشور برگزار شده بود، یکی از بازیکنان تیم پاس به رغم سه اخطاره بودن در ترکیب تیم قرار گرفته بود.
وی اظهار داشت: بر اساس این عدله پس از تنظیم اعتراضیه ای رسمی به کمیته انضباطی و ارائه مستندات و فیلم سه بازی که این بازیکن اخطار دریافت کرده بود، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی های لازم سه امتیاز بازی با پاس همدان را به شاهین واگذار کرد و این تیم 11 امتیازی شد.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین پارس بوشهر گفت: همچنین بهروز شاه علیدوست بازیکن خاطی تیم پاس همدان نیز به دو جلسه محرومیت از بازی محکوم شد.
دیدار تیمهای شاهین پارس جنوبی و پاس همدان در هفته نهم لیگ برتر با نتیجه مساوی یک بر یک پایان یافته بود.
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