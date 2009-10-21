هدفمندی یارانه ها ارتباطی با تورم ندارد/2ماه بررسی برنامه پنجم در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رضا عبداللهی در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در خصوص ارزیابی خود پیرامون میزان تورم زایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد: تورم موضوعی متفاوت از هدفمند کردن یارانه ها است و بحث تورم پدیده ای پولی به شمار می رود. زمانی که سرعت و حجم پول نسبت به تولید بالا برود تورم رخ می دهد.

وی با اشاره به اینکه با هدفمند کردن یارانه ها قیمت ها تغییر پیدا خواهد کرد خاطر نشان کرد: اگر همزمان با افزایش قیمت ها قدرت خرید مردم نیز تقویت شود مردم چندان تحت فشار قرار نمی گیرند.

نماینده ماهنشان با بیان اینکه نباید ضعف های دیگر کشور در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها تخلیه شود، گفت: در گذشته نیز شاهد بودیم که بدون اینکه یارانه ها هدفمند شده باشند تورم افزایش می یافت بنابراین نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه ها به دولت بستگی دارد و اگر مردم احساس رفاه بیشتری داشته باشند افزایش قیمت ها نیز تبعاتی نخواهد داشت. به عنوان مثال در کشور ترکیه هر لیتر بنزین 2 دلار است اما شهروندان ترک مشکلی در تهیه آن ندارند چه بسا در ایران خیلی ها توانایی خرید بنزین 100 تومانی را نیز نداشته باشند.

رئیس کمیسیون بودجه ابراز امیدواری کرد که با افزایش بهره وری، جلوگیری از اتلاف منابع و اسراف، لایحه هدفمند کردن یارانه ها به نحو مطلوبی اجرا شود.

وی در خصوص نحوه شناسایی اشخاصی که مشمول دریافت یارانه قرار خواهند گرفت، تاکید کرد: دولت اشاره ای به دهک های گوناگون در لایحه هدفمند کردن یارانه ها نکرده و تنها به بیان عبارت "جامعه هدف" بسنده کرده، با این حال دولت درشناسایی بخشی از مشمولان یارانه مشکلی ندارد چرا که افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و در نظر گرفتن مبنای درآمد افراد می تواند به شناسایی بخشی از جامعه هدف کمک کند.

عبدالهی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که نظر او را در رابطه با روند بررسی برنامه پنجم توسعه در دولت پرسید یادآور شد: دولت در مراحل پایانی تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه است و کارگروهی نیز در حال چک نهایی آن است و به نظرم دو تا سه هفته دیگر این لایحه به مجلس ارسال می شود.

وی با بیان اینکه احتمالا تصویب لایحه برنامه پنجم حدود دو ماه در مجلس طول خواهد کشید، گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس بودجه سال 89 باید تا آذرماه به مجلس برسد.

وی در پایان گفت: پیش نویس لایحه برنامه پنجم توسعه را دیده ام و این برنامه تفاوت های عمده ای با برنامه چهارم توسعه دارد.