برنامه کارگاههای آموزشی نمایشگاه مطبوعات تا 4 آبان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه مطبوعات امروز چهارشنبه 29 مهرماه میزبان کارگاه آموزشی عکاسی خبری با حضور محمود عبدالحسینی عکاس بود که این کارگاه از ساعت 10 آغاز شده بود تا 12 ادامه داشت.





این کارگاهها که هر روز از ساعت 10 تا 12 برگزار می شود فردا پنجشنبه برگزار نمی شود و جمعه اول آبان به موضوع "صفحه آرایی" با حضور محمود مختاریان می پردازد.





شنبه دوم آبان کارگاه "سایبرژورنالیسم" با حضور علی صباغیان، یکشنبه کارگاه آموزشی "مدیریت نشریات" با حضور علی قنواتی و صبح دوشنبه کارگاه "مصاحبه" با حضور وحید جلیلی برگزار خواهد شد.





این کارگاهها به همت دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها در شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات برپا می شود.