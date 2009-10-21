برگزاری همایش ملی الیاف دامی در دانشگاه تبریز

دبیر علمی همایش ملی الیاف دامی دانشگاه تبریز در خصوص این همایش گفت: همایش یاد شده به مناسبت نامگذاری سال 2009 از سوی سازمان خواربار جهانی به عنوان سال جهانی الیاف طبیعی توسط انجمن علمی و گروه علوم دامی دانشگاه تبریز برگزار می شود.

عباس رافت با اشاره به اهداف برگزاری همایش ملی الیاف افزود: باتوجه به افزایش تقاضا برای مصرف الیاف دامی، آگاه سازی و تشویق و کمک به حفظ صنایع بومی و تببین اهمیت و ارزش الیاف دامی در سلامت مصرف کنندگان و درآمدزایی آن برگزار می شود.

وی همچنین با اشاره به محورهای مورد بحث در این همایش اظهار داشت: بررسی مزیت نسبی الیاف دامی و مزایای آن در مقایسه با االیاف مصنوعی در سلامت انسان، نقش الیاف دامی در توسعه دامپروری، عوامل موثر برارتقاء کمی و کیفی تولید الیاف دامی از نظر پرورش، اقتصاد روستایی و بازاریابی و صادرات از مهمترین محورهای همایش است.

وی ادامه داد: افزایش آگاهی و تقاضا برای مصرف الیاف دامی، راهکارهای توسعه پرورش گوسفند، بز و سایر دامهای تولید کننده الیاف دامی و نقش تغذیه در ارتقاء کیفی الیاف دامی تشویق و کمک به حفظ صنایع الیاف دامی، حرف بومی و اشتغال زایی روستایی بویژه زنان، دیگر محورهای این همایش خواهد بود.

وی با اشاره به استقبال از برگزاری این همایش افزود: برای این همایش 65 مقاله پذیرفته شده که 19 مقاله به صورت سخنرانی و 46 مقاله هم به صورت پوستر ارایه خواهد شد.