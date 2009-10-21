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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

برگزاری همایش ملی الیاف دامی در دانشگاه تبریز

برگزاری همایش ملی الیاف دامی در دانشگاه تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: با ارائه 65 مقاله علمی، همایش ملی الیاف دامی فردا 30 مهرماه در تالار شهید شفایی دانشگاه تبریز برگزار می شود.

دبیر علمی همایش ملی الیاف دامی دانشگاه تبریز در خصوص این همایش گفت: همایش یاد شده به مناسبت نامگذاری سال 2009 از سوی سازمان خواربار جهانی به عنوان سال جهانی الیاف طبیعی توسط انجمن علمی و گروه علوم دامی دانشگاه تبریز برگزار می شود.

عباس رافت با اشاره به اهداف برگزاری همایش ملی الیاف افزود: باتوجه به افزایش تقاضا برای مصرف الیاف دامی، آگاه سازی و تشویق و کمک به حفظ صنایع بومی و تببین اهمیت و ارزش الیاف دامی در سلامت مصرف کنندگان و درآمدزایی آن برگزار می شود.

وی همچنین با اشاره به محورهای مورد بحث در این همایش اظهار داشت: بررسی مزیت نسبی الیاف دامی و مزایای آن در مقایسه با االیاف مصنوعی در سلامت انسان، نقش الیاف دامی در توسعه دامپروری، عوامل موثر برارتقاء کمی و کیفی تولید الیاف دامی از نظر پرورش، اقتصاد روستایی و بازاریابی و صادرات از مهمترین محورهای همایش است.

وی ادامه داد: افزایش آگاهی و تقاضا برای مصرف الیاف دامی، راهکارهای توسعه پرورش گوسفند، بز و سایر دامهای تولید کننده الیاف دامی و نقش تغذیه در ارتقاء کیفی الیاف دامی تشویق و کمک به حفظ صنایع الیاف دامی، حرف بومی و اشتغال زایی روستایی بویژه زنان، دیگر محورهای این همایش خواهد بود.

وی با اشاره به استقبال از برگزاری این همایش افزود: برای این همایش 65 مقاله پذیرفته شده که 19 مقاله به صورت سخنرانی و 46 مقاله هم به صورت پوستر ارایه خواهد شد.

کد مطلب 968498

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