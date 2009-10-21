به گزارش خبرنگار مهر، تازهترین فیلم شاهحسینی پس از "کلاغپر" و "زنها فرشتهاند" در سینماهای آزادی، اریکه ایرانیان، جی، ماندانا، ایران، پردیس زندگی، مرکزی، حافظ، آسمان آبی، گلریز، میلاد، آسیا، پارس، پایتخت، کارون، جوان، پردیس ملت، شاهد، نور، موزه سینما و تهران روی پرده رفته است.
"آقای هفترنگ" همزمان در سینماهای کرج، اسلامشهر، شیراز، اهواز، همدان، کرمانشاه، ارومیه، کرمان، قزوین، رشت، کاشان، اصفهان، تبریز، اراک، اردبیل، اصفهان، بجنورد، یزد، بندرعباس، بوشهر، نیشابور، سبزوار، شاهرود، بابل، ساری، چالوس، گرگان، تنکابن، آمل، بابلسر، زنجان، بندرانزلی، جهرم، شهرکرد و... به نمایش عمومی درآمده است.
در خلاصه داستان "آقای هفترنگ" آمده است: یکی بود، یکی دیگه هم بود. اونم یه آقای دزدی بود که میخواست از یه خونه دزدی کنه. ولی کاش این خونه رو برای دزدی انتخاب نمیکرد! افسانه بایگان، نیکی کریمی، حسن پورشیرازی، رضا عطاران، محسن قاضیمرادی، محمود بهرامی، مختار سائقی، انوشیروان نعیمی و مریم سلطانی بازیگران این فیلم هستند.
عوامل تولید فیلم عبارتند از تهیهکننده: عبدالله علیخانی و حسین فرحبخش، مدیر فیلمبرداری: اصغر رفیعیجم، فیلمنامهنویسان: علیرضا معتمدی و احمد رفیعزاده، طراح چهرهپردازی: عبدالله اسکندری، تدوینگر: مستانه مهاجر، طراح صحنه و لباس: سعید آهنگرانی، صدابردار همزمان: بابک اخوان، عکاس: محمد فوقانی و مدیر برنامهریزی: محمد آهنگرانی.
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