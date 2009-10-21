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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۴

صفاتیان:

نمایشگاه مطبوعات فرصتی برای جذب سلایق مخاطبان است

مدیرکل درمان و بازپروری ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با توجه به حضور نشریات و خبرگزاریهای داخلی و خارجی در نمایشگاه شانزدهم، این نمایشگاه فرصتی برای جذب سلایق مخاطبان است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید صفاتیان در حاشیه بازدید از شانزدهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها افزود: هر مخاطبی با هر نوع سلیقه در حوزه های علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دینی می تواند براساس خواست خود با رسانه ها در این نمایشگاه ارتباط برقرارکند.

وی تصریح کرد: امسال فضای نمایشگاه با توجه به مکانی که برای آن در نظر گرفته و از نحوه مستقر کردن غرفه ها نسبت به نمایشگاه پانزدهم در شرایط بهتری قرار دارد و طراحی و مکان نمایی غرفه ها شرایط بهتری نسبت به پارسال دارد.

صفاتیان گفت: نحوه اطلاع رسانی و شیوه تعامل رسانه ها با مردم با توجه به وظیفه ای که آنها به عنوان پل ارتباطی بین مسئولان و مردم دارند تاثیر بسزایی در جذب مخاطبان دارد.

کد مطلب 968503

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